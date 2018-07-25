【異動股】海南板塊快速拉升 羅牛山(000735-CN)等3股漲停

午後，海南板塊拉升走強。截至發稿，羅牛山(000735-CN)直線拉升漲停報12.71元，大東海A(000613-CN)漲停報8.76元，欣龍控股(000955-CN)漲停報5.35元，海航創新(600555-CN)漲逾9%，海南瑞澤(002596-CN)漲逾7%，鈞達股份(002865-CN)、海南高速(000886-CN)、海峽股份(002320-CN)漲逾6%，雙成藥業(002693-CN)、海馬汽車(000572-CN)等個股集體拉升漲逾4%。

消息面上，25日從海南省交通運輸廳獲悉，交通運輸部近日印發貫徹落實《中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》實施方案，研究建立海南自由貿易港海運業稅收優惠政策，推動對自由貿易港内註冊的海運企業自有船員實行更加優惠的個人所得稅減免政策，對船舶及設備等進口、減免徵收關稅和進口環節增值稅，對海運及輔助業企業所得稅等稅收實行低稅賦優惠政策。

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