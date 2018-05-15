鐵礦石價格續漲？分析師：沒那麼樂觀 建議減碼澳幣及礦業股

鐵礦石價格自 2015 年來漲幅超過 65%，不過經濟研究機構 Longview Economics 執行長 Chris Watling 表示，中國經濟放緩和鋼鐵去產能下，需求放緩但供應強勁成長，價格續漲不易，建議減碼或賣出澳幣或礦業股。

Watling 撰文指出，中國鋼鐵消費量是決定鐵礦石價格最重要的因素，每年消耗量占全球的一半，而中國信貸成長和房屋建築需求更是決定鐵礦石價格走向的關建因素，以下圖表可以看出，中國主要宏觀指標和鐵礦石價格之間的強相關性。

但鐵礦石價格 2015 年以來已上漲超過 65％，市場關注中國經濟再度加速及因此帶來的強勁金屬需求成長能否帶動鐵礦石價格續漲？ Watling 認為，恐怕鐵礦石的漲勢將趨緩，續漲不易。並建議減碼或出售鐵礦石及鐵礦石替代品澳元和礦業股票。

Watling 表示，在景氣周期和結構方面，中國經濟正在放緩，多項經濟指標放緩是去年中國央行收緊貨幣的結果，並可能在未來幾季持續，從結構上來看，過去中國經濟的高成長模式，正變得愈來愈難以企及。

數據顯示，中國的基礎設施和房地產建設已經超過限度，中國鋼鐵和鐵礦石消費的趨勢成長可能繼續放緩。

尤其市場預期中國鋼鐵去產能將持續到 2020 年，增加了鐵礦石需求減少的情形，儘管大部分的去產能正在被取代。

除了需求面外，鐵礦石價格仍高於生產成本，全球供應成長預期將保持強勁動能，今年和明年鐵礦石恐怕還是供過於求。