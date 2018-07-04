澳洲5月零售銷售攀升0.4% 支撐澳幣兌美元走升

澳洲統計局 4 日公布，經季節性調整後，澳洲 5 月零售銷售額按月攀升 0.4%，優於市場預期升 0.3%，4 月數據經調整後上升至 0.5%。零售數據增漲帶動澳幣走升，4 日澳幣兌美元攀升 0.23%，暫報 0.7403。

澳元兌美元走勢

澳洲零售銷售數據在第 1 季表現疲弱，但在 4 月與 5 月展現回溫趨勢，季度經濟調查局局長 Ben James 指出，成長主要來自百貨公司的貢獻，該產業呈現 3.9% 的成長，而服裝、鞋類與個人配飾漲幅為 2.2%。

食品和家庭用品則分別成長 0.3% 與 0.1%。另一方面，咖啡店、餐廳與外帶則為下跌源頭，下滑 1.0%，其他零售業則下跌 0.1%。

經季節性調整後，以地區來看有增長的區域如下：新南威爾士州 (0.5%)、昆士蘭州 (0.4%)、南澳州 (1.1%)、維多利亞州 (0.2%)、塔斯馬尼亞州 (1.5%) 以及北部地區 (0.4%)。另一方面，西澳州經季節性調整後下降 0.5%，而澳洲首都領地則維持不變。

澳洲 5 月零售銷售優於預期的增長，使得澳幣兌美元突破 0.74 關卡。然而該國的貿易順差額增長卻未達預期水平 12 億澳幣，5 月貿易順差擴大至 8.27 億澳幣，4 月則為 4.72 億澳幣。

在鐵礦石和煤炭的帶動下，預計今年出口總額將首度突破 4000 億澳幣，另一個關注焦點為液化天然氣 (LNG)，經過數十億美元的投資，新的供應將進入市場。根據目前的預測，澳洲即將取代卡達成為世界上最大的能源出口國。

近幾個月來自中國、南韓與日本的需求意外強勁，但若中美貿易鬥爭，轉變成全球貿易戰，將對此情況造成影響。