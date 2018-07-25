習近平承諾向南非投資147億美元 南非幣蘭特漲逾1%

南非總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 週二表示，中國國家主席習近平已經承諾，將投資南非 147 億美元。消息推動南非幣蘭特上漲逾 1%，來到近 3 日的高點。

南非幣蘭特兌美元一度上漲 1.2%，升至上週四以來的高點。截至約翰尼斯堡當地時間 14:30，蘭特上漲 0.9%，至 1 美元兌 13.3447 蘭特。

美元兌蘭特走勢

交易商指出，由於美元近日走弱，推升了多數新興市場貨幣。而蘭特走勢尤為穩固，部分原因在於交易流動性較低。同時，中國投資的消息，也緩解了經濟指標不佳的憂心。

標準銀行 Oliver Alwar 的資深交易員表示，中國願意投資南非的消息，帶來許多外資流入。

金磚國家第十屆峰會將在週三召開，巴西、俄羅斯、印度、中國及南非的領導人均將出席。

相關利多消息也推升了南非股市走強，南非交易所 Top-40 指數上漲 0.53%，收在 50751 點。

馬福薩在去年成為南非執政黨領袖，今年 2 月接任總統，他承諾將振興南非經濟，積極尋求中國支援。習近平也表示，中國願意在各個領域投資和與南非合作。

南非陷入困境的國營電力公司 Eskom，週一發布了 23 億蘭特 (約 1.72 億美元) 的全年損失，由中國國家開發銀行獲得了 25 億美元的貸款。