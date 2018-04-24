蘋果供應商SK海力士 Q1財報顯示手機部門晶片需求減緩

韓國半導體公司 SK 海力士周二公佈 2018 年第一季財報，由於強勁的記憶體晶片價格表現，抵銷了手機部門成長放緩的劣勢，第一季的淨利較去年同期大漲 64%，營業利潤則年增成長 77%。

SK 海力士股票日線走勢圖

SK 海力士 (000660-KR) 為蘋果 (AAPL-US) 的供應商之一，財報顯示第一季的淨利為 3.1 兆韓元 (約 29 億美元)，而去年同期為 1.9 兆韓元，然而根據 FactSet 的統計，未能達到市場預期的 3.3 兆韓元。

營收成長 39％至 8.72 兆韓元 (約 81 億美元)，營業利潤增長 77％至 4.367 兆萬億韓元 (約 41 億美元)。(1 美元 =1080.25 韓元)。

SK 海力士第一季財報要點 (資料來源: SK 海力士)

繼三星電子之後的全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士表示，隨著伺服器和數據中心的需求增加，DRAM 的價格持續穩定成長。

而 NAND 快閃記憶體部份，則因行動部門銷售疲弱，價格略有下降，出貨量亦降低。SK 海力士指出，由於智慧型手機銷售減緩，包含蘋果和三星在內的手機製造商，對 DRAM 晶片的需求將會減弱。

但 SK 海力士指出，行動 DRAM 晶片市場有另一個出路，隨著越來越多的手機製造商嘗試以更複雜強大的功能來吸引消費者，例如在手機中加入 AI 功能或是 AI 相機，每部手機都必須配備更大的 DRAM 晶片，以在限定的時間內，處理更大量的數據和程式。