〈5G商機加溫〉南韓5G商機華為、三星搶食 台網通概念股營運加溫

南韓 5G 服務將在明 (2019) 年 3 月啟動，今日傳陸廠華為打算積極搶進，而三星也宣示要攻下 20% 市占率，台網通股營運後市看俏，法人強調，5G 商機逐步加溫，將帶動對相關包含基地台、轉換器等網通設備需求成長，台廠營運可望受惠。

網通族群今 (18) 日受此激勵，智易 (3596-TW) 、台嘉碩 (3221-TW) 領軍帶頭攻漲停，仁寶旗下小金雞鋐寶 (6674-TE) 送件上市，也為網通族群行情再加溫。

外媒報導，南韓三大電信商 SK Telecom、KT、LG U+ 明年 3 月將發布商用 5G 服務，傳出中國廠商華為積極搶進 90 億美元 (約新台幣 2756 億元) 的商機，三星則宣示要搶下 20% 的市占，不讓華為專美於前，率先點燃 5G 商機大戰。

5G 最快將於 2020 年正式商轉，日本因應東京奧運將搶先佈局，2019 年各廠就將先預備量產能量，加上韓國 5G 商機，台網通供應鏈可望在今年下半年就先試產受惠。

網通族群近日股價緩步向上，智易、台嘉碩今日領軍攻漲停，台通 (8011-TW)、明泰 (3380-TW) 、其陽 (3564-TW) 等也強勢收漲半根漲停板，加上仁寶旗下小金雞鋐寶今日送件申請興櫃轉為上市，為網通族群再加溫。

仲英財富分析師陳唯泰認為，網通族群普遍在 2017 年呈現虧損，迎接全球 5G 商機，以及日韓等需求，最快今年下半年就有廠商營收可望逐步加溫，且各家去年營收基期普遍較低，今年網通股若能淡季不淡，營收績優股將成市場優先鎖定標的。

據 Research and Markets 資料預估，2025 年全球 5G 市場將成長至 2510 億美元，2020 至 2025 年複合成長率 (CAGR) 達 97%。

陳唯泰認為，全球邁向 5G 商用步伐沒有改變，不過中國大陸與歐美搶奪 5G 規格制定權，加上美中貿易戰，可能會為 5G 投下一些變數，過去跟中國大陸往來密切的台灣網通廠商可能會受到影響，不過大致上對下半年整體產業發展仍然看好。

陳唯泰指出，網通族群營收受惠 5G 商機啟動，今年下半年有機會陸續交出營收亮眼的成績單，如智邦 (2345-TW) 、智易、華星光 (4979-TW) 、聯亞 (3081-TW) 等個股從事基礎建設、光纖等產業將先從營收表現反映市場需求，與消費端產品相關的個股如正文 (4906-TW)、友訊 (2332-TW)，都有機會在營收上陸續表現。