〈歐盟祭反壟斷制裁〉對4家企業開罰1.3億美元 華碩挨罰金額最高

歐盟執委會今 (24) 日再次祭出反壟斷制裁，對華碩 (ASUS)、飛利浦 (Philips)、天龍馬蘭士 (Denon&Marantz)，以及先鋒電子 (Pioneer) 等 4 家公司，開罰 1.112 億歐元 (約 1.3 億美元) 。

在這 1.112 億歐元罰款中，華碩占 6350 萬歐元，飛利浦占 2980 萬歐元，先鋒電子占 1020 萬歐元，天龍馬蘭士占 770 萬歐元。

2017 年 2 月，歐盟執委會宣布，將針對上述 4 家公司，展開反壟斷調查；主因在於，這些企業涉嫌固定最低及轉售價格，並限制網路零售商，對家電、筆記型電腦、音響等產品，自行定價，剝奪了消費者的選擇空間。

根據 CNBC 報導，人稱「科技巨頭剋星」的歐盟執委會競爭事務執委 Margrethe Vestager 表示，挨罰的這 4 家公司，涉嫌對網路零售商施壓，以維持產品價格。

Vestager 指出，這 4 家公司的行徑，讓數百萬歐洲消費者，面臨價格更高的廚具、吹風機、筆記型電腦、耳機等許許多多產品。

Vestager 稱，電子商務本應提供消費者，更多元的商品、服務，以及跨國消費的機會，但部分產品製造商，卻透過不公平的方式，進行價格操控，忽視消費者權益。