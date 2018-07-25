中國政策邊際寬松施壓人民幣匯率 年內實質破7仍有難度

中國國常會引發的宏觀政策邊際寬松預期令人民幣匯率周二應聲下跌。人民幣兌美元即期今早一度急速暴跌逾450點，擾動本已脆弱的市場神經，之後跌幅雖大幅縮減，但強美元、貿易摩擦合力作用下，人民幣續跌已漸成市場共識，但實質貶破7仍有難度。

市場人士並認為，人民幣這一輪快速下跌盡管有大行一度控制速度的跡象，但整體未有監管明顯幹預市場；在國內外經濟形勢以及中美貿易摩擦不確定性上升背景下，人民幣匯率未來大幅雙向波動或更趨向常態。

「國常會確認貨幣寬松基調，對利率有壓力，中美利差將會持續縮窄，增加人民幣匯率貶值壓力，」法巴銀行中國利率匯率策略師季天鶴稱。

中國總理李克強周一主持召開國務院常務會議​，部署更好發揮財政金融政策作用​，要求財政金融政策協同發力，更有效服務經濟實體經濟和宏觀大局。要求保持宏觀政策穩定，積極財政政策要更加積極，穩健貨幣政策要松緊適度，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激。

回顧最近三個月，人民幣匯率可謂跌勢如瀑，即期匯價自4月17日以來累計貶逾7.8%；其中6月14日至今僅一個月多時間，人民幣就累跌逾4,000點，貶幅逾6%。

對於未來短期的方向，多數市場人士強調，人民幣匯率仍然面臨貶值壓力，但幅度應該不會再這麽淩厲，全年人民幣貶值幅度控制在5-7%是有可能的。

季天鶴則強調，美元指數在95看起來阻力不小，而這種膠著的美元走勢，讓人民幣更突顯了雙向大幅波動的新狀態，因為央行似乎並不願意對人民幣跌幅進行管理，而是適度控制匯率下跌速度，釋放波動。

民生銀行金融市場部分析師湯湘濱指出，實際上現在基本面比較均衡，並不支持單邊貶值和單邊升值，供需比較均衡，結售匯也可以看出來；但短期內，當市場預期和情緒發生變化時，短期波動會加大。

他並認為，整體來看，監管幹預力度並不是很強，匯率彈性在增加，監管對市場的容忍度也在加大，是市場化的一個過程。全年看，人民幣的貶值幅度不會特別大，短期不排除跌破7，但年底收盤跌破7的概率比較小。

人民幣兌美元即期周二收盤放量大跌266點至6.81元，創逾一年新低；早盤一度大跌461點至6.8295元。交易員表示，人民幣做空情緒濃郁，尤其昨日國常會釋放邊際放松信號，對人民幣持續施壓，離岸盤初率先大幅暴跌，帶動在岸急速下滑，之後大行出手提供流動性，促跌幅大幅縮減。

**年內實質性破7仍是大挑戰**

盡管人民幣匯率下跌已漸成共識，但市場人士指出，要想實質性破7仍是較大的挑戰。

近期人民幣貶值速度快幅度大，且監管層亦未有明顯阻攔，但實際上按照美指跌幅來看，人民幣最近的跌幅中有很大一部分是屬於“補跌”的需求。截止目前，美指年內漲幅約為2.7%，同期人民幣兌美元則下跌4.4%。

「如果未來持續大幅貶值，則可能要引發關注。」湯湘濱認為，因預期美指第三季度料仍處於區間震蕩，人民幣繼續大幅貶值的壓力會減輕。

從資本流動層面來看，中國二季度經常帳戶應該能逆轉一季度逆差的格局，資本流動也是比較穩健的，在跨境資本流動宏觀審慎的前提下，料不會有大幅資本流出的風險。

當然也有交易員指出，當前購匯情緒升溫還不足以推動人民幣匯率破7，最大的擾動因素還有美元指數和中美貿易摩擦進展，如果美指大幅反彈，人民幣順勢下跌也是自然而然的事情。

不過，季天鶴提到，本輪人民幣貶值中最有意思的一點是結匯並不少，可以被稱為“凈結匯下的貶值”，企業結匯還是比較多，只是金融機構交易者更願意購匯，因此破7有一定的難度，因為很多交易主體會願意在該價位結匯。

實際上，考慮到信用利差持續擴大，企業融資成本居高不下，尤其是眾多出口企業，即使看好美元也難以長期持有美元，而不得不結匯以為企業生存和經營獲得人民幣流動性。

另一方面，監管刻意放任人民幣貶值，但市場並不是失控。除了匯率調控工具外，多位市場人士指出，央行持續在掉期市場操作，以為必要時調控匯率而儲備子彈，且類似操作曾在2015-16年期間被實踐證明有效。

境內美元/人民幣掉期走勢也可以看出，自人民幣兌美元6月中旬下跌以來，大行就持續施壓一年期掉期，一方面這類操作可以穩定市場情緒，更重要的是可以為即期市場提供美元需求的同時不損耗外儲。

境內美元/人民幣一周期掉期最新報3點，一個月期報14.5點，一年期報95點，較上周五分別跌46.43%、跌42.00%和跌44.12%，一個月和一年期掉期均創下逾四年新低。

**匯率和利率市場聯動強化**

值得一提的是，隨著央行退出常態化市場幹預，人民幣匯率亦加速向基本面回歸。

一向跟著美元走的人民幣匯率近期對中國宏觀經濟動向越來越敏感，從上周五資管新規細則傳言推動人民幣匯率走升，到國常會定調邊際寬松預期影響下匯率應聲大跌，顯示匯率和利率市場的聯動正在加強。

「人民幣匯率和利率之間的聯系正在前所未有的緊密起來，...二季度就非常明顯，政策一旦寬松，匯率就貶一波，」季天鶴提到。

以往人民幣匯率並不會對中國宏觀經濟數據做出更多反映，但最近無論是資管新規，還是國常會確立偏松基調，雖然首先對利率市場有更大的影響，此次卻對人民幣匯率造成了非常直接的有效的波動。

季天鶴認為，這對於成熟的匯率市場，比如歐元或者美元市場而言是很平常的事情，但在中國就顯示了利率和匯率市場的聯系更為緊密，匯率市場的深度和寬度更進一步。

路透北京7月24日

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