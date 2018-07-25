中美貿易戰挫港今年GDP 野村喊4% 星展料僅3.3%

中美貿易摩擦恐曠日廢時，分析師看壞香港經濟。野村預期今年香港 GDP 增長率為 4%，明年放緩至 2.3%；星展則預計，香港下半年經濟增長放慢，通膨壓力升溫，全年 GDP 增幅僅 3.3%。

香港財政司司長陳茂波指，這次中美貿易摩擦很可能還會持續一段時間，香港經濟在明年面對的直接和間接影響或會來得更快、更廣泛。

對此，星展銀行香港經濟研究部經濟師謝家曦表示，香港是中國大陸與美國的中轉站，中美貿易戰會影響香港轉口貿易，加上人民幣貶值，即使香港就業前景不錯，失業率低，但貿易戰對個人消費有負面的影響，令香港消費及零售市場受一定的影響。

野村中國區首席經濟學家陸挺認為，由於中美貿易戰爆發，大陸經濟增長下半年下行壓力增加，因此他預期，人民銀行在下半年會降準 100 點子。

星展銀行香港經濟研究部高級副總裁及高級經濟師周洪禮則預計，中美貿易戰令中國出口下降，中國貿易順差及經常賬順差亦會下降，人行或會分別於第三、第四季降準，每次 50 點子，共 100 點子，以增加流動性。

對於最近人民幣兌美元持續貶值，陸挺認為這或可在一定程度上抵消中美貿易戰對大陸出口的負面影響，惟他相信人民幣兌美元在下半年應該只會小幅貶值，不會出現一次性的大幅貶值，以免資本外流的壓力大增。

周洪禮預計，下半年人民幣貶值會比 2016 年下跌幅度 6.8% 更多，預計於年底人民幣兌美元會跌至 6.97 水平。今年內地經濟增長放緩至 6.6%。

野村認為，美國聯準會 (Fed) 明年底將升息至 3%，香港同業拆款利率 (Hibor) 將會跟隨上升，但香港經濟基本面穩定，而香港銀行體系在金管局支持下仍然穩健，樓價不會大跌。

星展指出，由於銀行資金成本上升，預計今年年前銀行會上調最優惠利率 (P) 最少一次。樓市方面，因政府新房策及中美貿易戰的影響，短期香港樓市升勢減慢，但長期升勢仍會持續。

港元拆款利率昨 (24) 日短升長降，與房貸相關的 1 個月 Hibor 連升 2 日，續升至約 1.89%，續創逾 2 週高。

銀行公會數據顯示，隔夜 Hibor 連跌 6 日後，昨天回升至 0.102%,，較上日升 1.8 點子；1 個月 Hibor 升至 1.894%，較上日升 0.9 點子，2 連升。

1 週 Hibor 報 0.5242%，較上日升 6 點子；2 週 Hibor 報 1.5629%；3 個月 Hibor 升至 2.0836%，較上日升 1.4 點子。不過，半年期 Hibor 降至 2.1882%；1 年期 Hibor 降至 2.555%。

圖：香港銀行公會



