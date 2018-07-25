駭客事件頻發 數位貨幣保險成了巨頭眼中的大機會

隨著數位貨幣的蓬勃發展，不少駭客也盯上了這一行。現在，幾乎每天都會發生數位貨幣被盜的駭客攻擊事件。面對這一情況，一些保險巨頭也瞄準了這一潛在市場。

據彭博社報導，德國安聯保險的的發言人 Christian Weishuber 表示，數位貨幣儲存保險服務未來有很大的機會，這也是安聯提供該類產品的原因。安聯保險去年開始，就提供了數位貨幣盜竊的個人保險，並且是為數不多的涉及這方面的保險公司之一。

Weishuber 表示，數字資產在現實經濟中正變得越來越重要，「我們正在探索這一領域的產品和其覆蓋的項目。」

另外兩家在數位貨幣保險業務上比較超前的保險經紀公司——Marsh＆McLennan 和 Aon 表示，去年公司的業務蓬勃發展，業務一直很活躍。

彭博社稱，Marsh＆McLennan 成立了一個由 10 人組成的團隊，專門為區塊鏈創業公司提供服務；而 Aon 則擁有超過 50％的數位貨幣保險市場，並在最近簡化了政策，以加快承保流程。它還調整了公司的一般政策，加入了數位貨幣專用保護條款。

未來，對保險的需求只會增加，因為保險能給數位貨幣相關的初創公司在籌集資金時，帶來可信度，為一個通常被視為具有投機性、風險較大的行業提供了一些適度的保障。

Digital Asset Research 公司的技術研究主管 Lucas Nuzzi 表示，這是必要的一步，用保險覆蓋風險可以減少投資者的擔憂，並使其更容易與銀行合作。 「這無疑有助於使該行業合法化。」

據彭博社報導，出售數位貨幣保險目前仍然是一個金礦，保險公司可以收取高額保險費，因為承銷商可以向一家數位貨幣相關公司收取五倍或以上的費用，以覆蓋丟失或被盜所帶來的損失。