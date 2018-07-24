比特幣漲破8100美元 創近2個月新高

據傳比特幣 ETF 可望於今年稍晚獲得批准，消息一出，帶動今 (24) 日比特幣價格走揚，漲破 8100 美元，創近 2 個月新高。

近期比特幣價格走高，過去 1 週上漲約 20%；今日價格續揚，自今年 5 月以來，首度突破 8000 美元關卡。

台北時間週二晚間 7 點 10 分，由 CoinDesk 數據可得知，比特幣上漲 5.15 %，至 8115.02 美元；以太幣上漲 5.01%，至 473.56 美元；萊特幣上漲 6.79%，至 88.06 美元；瑞波幣上漲 2.54%，至 0.46 美元。

比特幣價格漲破 8100 美元。(圖：翻攝自 CoinDesk)

根據 Cryptovest 報導，芝加哥期權交易所 (COBE) 再度向美國證券交易委員會 (SEC)，提交比特幣 ETF，SEC 預計於 8 月 10 日決定是否通過，未來數日，市場樂觀情緒可望維持。

消息人士宣稱，比特幣 ETF 有機會於今年稍晚獲得批准，但 SEC 和 CFTC(美國商品期貨交易委員會)，也將發布一套監管加密貨幣與 ICO 的法規。

投資機構 Grayscale 上週在 1 份報告中指出，越來越多機構，對加密貨幣感興趣，有助提升加密貨幣長期優勢。

加密貨幣交易業者、Tenx 聯合創辦人 Julian Hosp 認為，比特幣有機會攀上 6 萬美元。

Hosp 稱，若比特幣能在 8 月升至 1 萬美元之上，就有機會在 2018 年結束前，站上 6 萬美元，「我還是很有信心」。