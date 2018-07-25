谷歌季報超預期股價創新高 拼多多上市前夕遭訴訟

• 谷歌母公司第第二季凈利年增率下降逾 9%，盤後創新高

谷歌母公司 Alphabet 在美股周一收盤後公布 2018 財年第第二季財報。報告顯示， Alphabet 第第二季營收為 326.57 億美元，比去年同期的 260.1 億美元增長 26%; 不包含罰款的凈利潤為 82.66 億美元，高於去年同期的 62.6 億美元; 包含罰款在內的凈利潤為 31.95 億美元，低於去年同期的 35.24 億美元，年增率下降 9.3%。其股票盤後盤後收漲 3.36%，創新高。

熱點新聞

• 拼多多上市前夕遇波折，在美國遭假冒商品侵權訴訟

7 月 22 日消息，據《紐約時報》報導，就在拼多多即將在美國上市之際，該公司在美國遭遇侵權訴訟。這起訴訟日前已提交給美國一家聯邦法院，原告方是一家名為「爸爸的選擇」(Daddys Choice)的尿不濕生產商。該公司指控拼多多在明知是假冒商品 (knockoff products) 的情況下，仍然允許銷售印有該公司名字的產品。

• 360 金融現 IPO 傳聞，牌照短板難補全

近期有消息稱，360 金融完成旗下 360 借條的業務拆分和獨立化營運，並會在近期開始上市進程。時代周報記者獲得其公關人士回應「公司對該消息不予回應與置評。」360 金融董事長劉威今年 5 月回應 IPO 問題時表示，「目前在忙業務，沒有任何這方面打算。如果我們能符合金融監管要求，在國家主要金融科技領域監管政策落地後，以我們的實力隨時可以 IPO。」

• 小米上市後首次任命高管，強化集團的品質管理

7 月 23 日，小米集團董事長雷軍發布內部信，任命原手機部副總裁顏克勝為集團副總裁，兼任集團質量委員會主席，直接向雷軍匯報，同時任命張健擔任集團質量辦主任，向顏克勝匯報。此次高管任命，是小米上市後的首次，目標直指強化集團的品質管理。

• 川普稱亞馬遜有巨大反壟斷問題

川普稱，貝佐斯的《華盛頓郵報》「瘋狂」的針對他，該報只不過是一個昂貴的亞馬遜說客，被用作亞馬遜反壟斷的保護傘。許多人認為亞馬遜應該面臨反壟斷調查。

• 中國鐵塔 8 月 8 日正式掛牌交易

從香港券商處獲得的銷售文件顯示，中國鐵塔具體發行時間表為，7 月 25 日開始招股，8 月 1 日定價，8 月 8 日正式掛牌交易，計劃發行 431.15 億股，香港 IPO 的指導價格區間定在每股 1.26 港元 - 1.58 港元，集資約 543 億港元至 680 億港元。據知情人士稱，高瓴資本和阿里巴巴旗下一家子公司已經成為中國鐵塔計劃中香港首次公開募股 (IPO) 的基石投資者，包括兩家在內的 10 家基石投資者已同意認購總計 14 億美元的中國鐵塔股份。

• 海康威視副董事長龔虹嘉 2.47 億增持中源協和

中源協和 7 月 23 日晚間公告，7 月 13 日到 7 月 23 日，龔虹嘉通過 QFII 累計增持公司股份 1152 萬股，占公司總股本 3%，耗資 2.47 億元，完成此前披露的增持計劃。本次增持前，龔虹嘉不持有中源協和股份。龔虹嘉不僅是知名投資人，目前還擔任了海康威視副董事長，也是海康威視的第二大股東。

• 比亞迪西寧動力電池工廠已正式投產

比亞迪位於青海省西寧市南川工業園的動力電池工廠日前正式投產。據《經濟日報》消息，該工廠占地 1500 畝，預計 2019 年全部投產後，年產能可達 24GWh，將是全球規模最大的動力電池工廠。

投研觀點

• 美團餓了麼激戰新零售，戰火從外賣燒至生活配送

7 月 18 日，美團點評宣布推出新業務「美團閃購」，幾乎在同一時間，餓了麼也宣布為阿里的新零售提供物流基礎。兩者均將不再侷限在餐飲外賣上，包括水果、鮮花等非餐飲品類亦納入到配送範圍里。目前美團點評的騎手規模超過 50 萬人次，維繫這一騎手團隊的營運成本相當巨大，雖然這些品類的頻率不如外賣高，但新品類的增加不但擴大美團點評的營收規模，同時也是降低騎手成本的解決方案。因此即使外賣業務的格局已定，但美團點評和阿里之間的戰鬥才剛剛打響。

• 品鈦面臨各類背景雄厚機構的競爭

7 月 16 日，品鈦招股書在美國證券交易委員會官網披露。時代周報認為品鈦需要與一些背景雄厚機構競爭，在消費金融賦能領域，百度金融的商業模式和品鈦類似，都是通過提供技術服務賦能商業機構和金融機構，在獲取客戶方面面臨競爭。而微眾銀行、京東金融、平安壹賬通等大型公司，與品鈦在消費金融、財富管理、保險經紀領域存在一定的競爭關係。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：