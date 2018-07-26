財報優 不併NXP 庫藏300億：高通股價盤後大漲

晶片商高通 Qualcomm (QCOM-US) 公布了優於預期的財報、提出將取消併購荷蘭晶片商恩智浦 NXP (NXPI-US)、並表示計劃回購高達 300 億美元的庫藏股，使股價在週三 (25 日) 盤後大漲 5.94% 來到 59.42 美元。

與此同時，恩智浦股票在收盤後下跌 3.83% 至 94.60 美元，自 2018 年初以來下跌近 15%。

恩智浦股價日線趨勢圖

由於中國政府未批准併購恩智浦一案，高通宣布的回購計劃將從 5 月原預計的 100 億美元向上修訂至 300 億美元，預計今年完成此回購。然而，因併購案未達成，高通將向恩智浦支付 20 億美元的分手費。

高通這季財報顯示：

營收年增率達 4%，為 56 億美元，較分析師預測的 51.9 億美元高。

每股純益 EPS 為 1.01 美元，高於分析師預估的 0.71 美元。

高通的大部份收入來自於 CDMA 技術業務，生產用於手機和其他設備的晶片。在第三財季，該部門的收入為 40.9 億美元，低於 FactSet 分析師預計的 41.1 億美元。

高通財務長 George Davis 提到，雖然中國市場需求強勁，但少了蘋果 (AAPL-US) 這個大客戶也多少對數字有所影響。同時，也預測應不會被蘋果納入下一代產品的供應鏈內。

高通的專利業務收入為 14.7 億美元，高於市場預期的 9.76 億美元。

高通預計第 4 季財報每股純益 EPS 為 0.75 美元至 0.85 美元，營收應落在 51 億美元至 59 億美元之間。