Guggenheim：蘋果第3季財報會持續大賺

基於 iPhone 銷量的持續增長及服務收入的成長，分析公司 Guggenheim Partners 提高了蘋果公司 (AAPL-US) 的營收預期。

據 Guggenheim 分析師 Robert Cihra 撰寫的一份研究報告顯示，預計蘋果將在 iPhone 銷售和強勁的服務業績下發布另一個穩健的季度財報。Guggenheim 認為該季度的蘋果營收預期從 524 億美元上調至 529 億美元。

蘋果股價週二 (24 日) 收盤上漲 0.73% 至 193 美元。

蘋果股價日線趨勢圖

Cihra 保持了他的 4300 萬隻 iPhone 銷量預測，年增為 4%，並預計 iPhone 的平均銷售價格將同比上漲 14%。

報告中 Cihra 寫道，「迄今為止投資人對 iPhone X 的銷量似乎並未留下太深刻的印象」，但認為蘋果能夠在不影響手機市場的情況下，以雙位數提高平均售價，展示了其高端人口市佔額規模。

此外，繼蘋果公司在第 2 季度也展現了強勁的服務事業群表現，Cihra 認為服務收入年增將達 28% 至 93 億美元。其中，App Store 貢獻了 38% 的收入，其次是媒體內容和授權服務。

至於 2018 年 iPhone 週期，Guggenheim 認為 LCD 型號可能會捨去編號慣例，簡稱為「iPhone」，就像 iPad 第 3 代一樣，未在後面加上數字碼。

著名分析師郭明錤認為，蘋果將在 9 月推出的 3 款 iPhone 是：

6.5 英寸 OLED iPhone，售價 900 至 1000 美元

5.8 英寸 OLED 第 2 代 iPhone X，售價 800 至 900 美元、

6.1 英寸 LCD iPhone，售價 600 至 700 美元。

摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 今年春季對蘋果的懷疑也被財報所證明是錯誤的。進入下週的第 3 季財報時，分析師似乎更加謹慎。郭明錤的報告也都開始關注公司的產品路線圖，而不是財務業績。

另外，蘋果臉部感應器供應商 AMS AG (AMSSY-US) 因上半年財報不亮眼，使股價週二下跌。但對下半年懷有期望。