野村料內地下半年經濟有下行壓力 人行或再降準1個百分點

國務院常務會議提出，要採取更積極的財政政策及鬆緊適度的貨幣政策。

野村證券中國區首席經濟學家陸挺表示，內地財政政策出現明顯轉向，例如要求金融機構支持地方政府融資平台，讓企業進行融資，反映財政政策積極性有所提高。

陸挺指，以目前經濟狀況而言，內地下半年經濟將有下行壓力，人民銀行上半年已三次下調存款準備金率，預料人行下半年將再降準1個百分點。該行指出，下半年人民幣存在貶值壓力，但認為內地會按市場情況，維持人民幣匯率穩定，不會讓人民幣大幅貶值。

野村證券中國股票研究部主管兼大中華區首席股票策略師劉鳴鏑表示，中美貿易爭議將會影響內地下半年經濟表現，但相信在美國中期選舉前，兩國會達成部分協議，環球經濟亦將明朗。

本港方面，野村證券香港高級經濟學家權英善表示，政府計劃增加房屋供應，對樓市構成負面影響，但認為目前樓市仍然穩定。又指，除非人民幣大幅貾值兩至三成，誘使在港擁有物業的內地投資者，進行套現獲利，否則不會導致樓市大調整。



更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)