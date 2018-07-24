雲南水務(06839-HK)中標揭陽生活污水處理設施整縣打包PPP項目

雲南水務(06839-HK)公佈，於2018年7月24日，公司聯同廣州工程總承包集團有限公司正式中標由中國廣東省揭陽市人民政府授權的揭陽市揭西縣住房和城鄉建設局通過公開招標方式授予的揭西縣生活污水處理設施整縣打包以政府與社會資本合作模式(PPP)的項目。該項目估算總投資額約為人民幣7.267億元。

該項目主要由覆蓋揭陽市揭西縣内13個鄉鎮鎮區，共計303個農村的生活污水處理設施及配套雨污分流管網、配套收集管網建設工程的投資、設計、建設及運營等項目組成。

董事認為，該項目的實施可為集團帶來進一步拓展廣東省市場業務、提高盈利能力、加強對廣東省環保行業的影響力及實現跨地區發展的良好機會。該項目將揭陽市揭西縣鎮區污水處理設施及配套管網，以及零散的農村污水處理設施及配套管網整合後，以一個整體項目包的形式通過PPP模式實施，可以充分發揮集團在揭陽市其他片區承接污水處理設施PPP項目的實踐經驗，以點帶面繼續於中國廣東省内拓展環保項目，增強集團的盈利能力。

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