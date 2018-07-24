中華開發創新加速器、台大創意創業中心合作 開啟產學合作新契機

開發金 (2883) 的開發創新加速器為協助新創業者，致力成為新創業者首選的創業投資平台，與台大創意創業中心共同舉辦創業活動及媒合會，定期輔導團隊並協助團隊引入資金，進一步進入投資階段，開發創新加速器主要投資的四大領域為物聯網、移動互聯網、雲端、次世代電商，配合台大創意創業中心下一期著重輔導的健康醫療，以及物聯網領域的新創團隊。台大創意創業中心與開發創新加速器日前合辦的「校友晚餐 -- 如何成功募得創投基金」論壇，台灣最大的即時娛樂預訂 App「FunNow」執行長陳庭寬，以及中華開發創新加速器投資經理謝允翔分別從被投資及投資的角度，分享創業及投資的經驗。



對於開發創新加速器而言，從創業社群可以看到產業趨勢，進而找出投資的可能性，從廣泛青年族群創意發想的確可以看到投資的機會；以開發創新加速器所投資的「綠藤生機」為例，早期以芽菜為主的業務內容，慢慢跨入生活用品及電商，就是創投業者切入投資的時候，開發創新基金得以參與投資。



中華開發資本表示，除了與台大創意創業中心成為長期合作夥伴之外，在台大、政大都有開設相關金融課程，協助新創團隊找到得以運行的創業模式，現在更進一步提供資金給具有發展潛力的新創團隊。

