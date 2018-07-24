超豐Q2獲利創歷年同期最佳 下半年表現優於上半年

老字號封測廠超豐 (2441) 受惠於客戶需求穩健走揚，第二季歸屬母公司業主淨利 6.41 億元，不單季增 2.5%，更創下歷年同期新高，第二季單季每股淨利 1.13 元，展望下半年，超豐執行長謝永達預期，表現有機會較上半年佳。超豐公布第二季成績單，單季營收 31.93 億元，季增 4.6%，年增 8%，並創歷年同期新高；第二季合併毛利率 28%，季減 0.5 個百分點，年減 0.4 個百分點；第二季合併營業利益率 24.6%，季減 0.2 個百分點。超豐第二季歸屬母公司業主淨利 6.41 億元，季增 2.5%，單季每股淨利 1.13 元，優於今年首季每股淨利的 1.1 元。



累計超豐今年上半年合併營收 62.46 億元，年增 9.3%，其中封裝占比 85.7%，測試占比 14.3%。上半年合併毛利率 28.3%，年減少 0.9 個百分點；上半年合併營益率 24.7%，年減 0.6 個百分點；今年上半年稅後淨利 12.66 億元，年增 6.7%，上半年每股淨利 2.23 元。



展望下半年，謝永達提到，受惠於頭份廠產能擴充，下半年業績表現有望優於上半年，至於後續擴產規劃部分，則以凸塊 (Bumping) 與測試為主。

