資管新規利多 花旗喊買中國中鐵目標價8.8元 今飆漲1成

花旗指中國資管新規帶來利多，行業中首選中國中鐵 (0390-HK)，評級「買入」，目標價港幣 8.8 元；中國中鐵今 (24) 開盤後一路飆漲，一度觸及漲停價港幣 6.75 元，截至 15:14，中國中鐵大漲 10%，報港幣 6.71 元。

圖：新浪財經

花旗發表報告表示，就人民銀行及中國銀保監於上週五 (20 日) 公佈資管新規細則，相信可降低地方融資平台、基建項目、內房發展商的融資壓力，並且人行昨 (23) 日透過 MLF(中期借貸便利) 進行大規模操作注入資金，預計可緩解市場對去槓桿關注。

該行在中資基建股行業中首選為中國中鐵 (0390-HK)，予「買入」評級及目標價港幣 8.8 元，此相當於今年預測本益比 9 倍，預計其未來 3 年預測盈利複合增長率為 9%，相信其公佈上半年業績理想，可成潛在催化劑。

花旗表示，國務院昨日稱要加快今年人民幣 1.35 兆元地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基礎設施項目上早見成效，預計可潛在提升基建市場的流動性，從而加快相關企業盈利增長。

於 7 月 19 日發佈的 2018 年《財富》世界 500 強名單中，中國中鐵排名強第 56 位。本年度共有 120 家中國企業上榜，中國中鐵排名第 14 位。