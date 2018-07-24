人和商業(01387-HK)完成收購杭州多項物業

人和商業(01387-HK)公佈，已完成杭州收購事項，杭州目標集團的成員公司將成為公司的全資附屬公司，及杭州目標集團的財務業績將併入集團的賬目。

據悉，於2018年6月5日，該公司全資附屬公司利駿與新喜訂立哈達收購協議，利駿斥資54億元人民幣(約65億港元)，收購7個市場所處的土地及物業，將以發行可換股債券支付，初步轉換價為0.163港元，較昨日收市價0.167港元，折讓約2.4%。同時，該公司亦以現金14.7億港元，收購位於杭州經營水果、蔬菜及海鮮市場的土地及物業。

該公司建議按10股認購3股之基準進行供股，每股供股價0.163港元，發行約131.9億股，集資淨額約21.1億港元，擬用於撥付杭州收購事項，餘下所得款項淨額將用於提升市場的基建設施、在市場發展及安裝軟件及資訊係統及一般營運資金。同時建議增加法定股本，透過增設700億股每股0.01港元的股份，將現有法定股本增加至15億港元，分為1500億股股份。

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