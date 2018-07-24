東方基金大砍長生生物(002680-CN)估值至3.96元 相當於還有10個跌停

今日，長生生物繼續跌停，基金估值也是一調再調。

東方基金管理有限責任公司發佈公告，經與基金託管人協商一緻，自7月23日起，對旗下證券投資基金持有的長生生物(002680-CN)股票價格進行調整，按照其2017年每股淨資產3.96元的價格進行估值。

長生生物今日連續第七個跌停，仍有逾76萬手大單封板，報11.75元/股;而3.96元的估值，相當於還有連續10個跌停(4.097元/股)。

相比於東方基金的直接大幅砍價，部分基金對長生生物的估值也是一調再調。其中，博時基金第一次先是下調至14.5元，第二次則是把估值調整到7.71元。

除了估值一調再調，隨著長生生物股價連續跌停，記者註意到，關於股份質押的壓力也在增加。

長生生物公告，截至7月23日，張洺豪先生及其一緻行動人合計持有股份356876714股，佔公司股本總額的36.66%。張洺豪及其一緻行動人累計質押其持有的公司股份166862400股，佔公司股本總額的17.14%。

公告同時指出，後續若出現平倉風險，張洺豪將採取包括但不限於補充質押、追加保證金等措施，應對上述風險。

值得關註的是，作為質權方，興業證券早盤大跌5%。

有券商人士表示，“股權質押的話，每家券商都不太一樣，我們低的話能到3.5折的樣子。補充質押的話，我們是按照昨日收盤價市值計算現金價值。”

顯然，如果是按照3.96元的價格進行估算的話，那麽股權質押的壓力將非常大。

來源： 每日經濟新聞

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)