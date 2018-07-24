【異動股】港口水運板塊拉升走強 中遠海特(600428-CN)直線漲停

午後，港口水運板塊再度拉升，截至發稿，中遠海特(600428-CN)直線漲停報3.86元，深赤灣A(000022-CN)漲5.8%報18.62元，南京港(002040-CN)漲4.9%報9.64元，中遠海控(601919-CN)漲4.88%報4.73元，唐山港(601000-CN)漲4.47%報2.57元，中遠海能(600026-CN)、寧波海運(600798-CN)、中遠海發(601866-CN)等紛紛跟漲逾3%。

根據交通運輸部日前公佈的數據，上半年，全國規模以上港口累計完成貨物吞吐量65.42億噸，同比增長2.4%。從區域來看，沿海港口中，廣東、山東、浙江位居前三位，分别實現吞吐量8.6億噸、7.27億噸、6.78億噸，同比分别增長9.0%、7.1%、5.9%;内河港口中，江蘇實現吞吐量9.81億噸，雖然一騎絕塵，但僅為去年同期的97.3%。

此外，波羅的海幹散貨運價指數上週五上漲32點或1.9%後，波羅的海幹散貨運價指數週一再漲29點或1.7%，報1718點，因海岬型和巴拿馬型船運價均錄得上漲。海岬型船運價指數漲99點或3.1%，報3304點;日均獲利漲630美元，報25076美元。巴拿馬型船運價指數漲9點或0.6%，報1566點，續刷今年3月以來新高;日均獲利漲72美元，報12529美元。

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