【異動股】長生生物(002680-CN)連續第七個跌停 公司生產經營受嚴重影響

7月24日，長生生物(002680-CN)早盤開盤一字跌停，迎來第7個跌停。截至發稿，長生生物跌9.96%，報11.75元每股，賣一檔位有逾76萬手封單，成交額383.17萬，換手率0.08%。

至此，長生生物總市值在問題疫苗事件爆發後，已經蒸發了超百億元。

長生生物24日午間發佈公告稱，公司董事長及部分高管無法正常履職，長春市長春新區公安分局依據吉林省食品藥品監督管理局《涉嫌犯罪案件移送書》，對長春長生生產凍幹人用狂犭病疫苗涉嫌違法犯罪案件立案調查，將主要涉案人員公司董事長、3 名公司高管和2 名中層人員帶至公安機關依法審查。

此前，7月23日長生生物早間公告稱， 自23日開市起停牌，同日下午開市起復牌。復牌後跌停。

7月23日，長生生物因涉嫌信息披露違法違規而收到證監會調查通知書，被立案調查。

7月23日晚間，深交所發文表示，已對長生生物大股東、董監高所持有的股份進行限售處理。

繼重倉基金前期集體下調長生生物估值之後，7月23日晚間，多家基金公司下調所持疫苗股估值。富國基金公告稱，自7月23日起，對旗下基金持有的康泰生物、智飛生物、長春高新等股票進行估值調整，康泰生物按42.25元進行估值;智飛生物按39.69元進行估值;長春高新按192.78元進行估值;按最新收盤價計算，分别相當於叁個跌停、一個跌停、一個跌停。同樣，中銀基金、融通基金亦相繼下調康泰生物估值，最低下調至42.25元。

分析人士指出，基金調整個股估值，主要是對基金的持有人負責，防止套利併損害基金持有人的利益。這代表基金對該上市公司的未來比較悲觀。對市場的其他參與者有提示和參照的作用。

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