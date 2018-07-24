避免同美國貿易戰升級 歐洲即將做出最後的努力

在鋼鋁關稅開徵後，美國又威脅對歐洲汽車徵收關稅。美國步步緊逼，歐盟也不妥協。隨著歐盟委員會主席容克的訪美之行即將到來，外界高度關注一觸即發的歐美全面貿易戰能否免於發生。

當地時間本周三，容克將在白宮與美國總統川普會面。在上周三接受 CNBC 採訪時，白宮經濟顧問庫德洛曾表示，美國期待容克帶着關於貿易的協議來訪，「我聽說，他將會帶來一份非常重要的自由貿易協議。」

庫德洛透露的內容一度讓外界以為歐盟已就讓步達成共識，但現實情況卻是，包括法國與荷蘭在內，歐盟多個國家外交官上周已經明確表示，歐盟不會在威脅之下進行任何談判，談判的前提是川普取消鋼鋁關稅以及撤回對歐洲汽車徵收關稅的威脅。

因此，歐盟委員會昨日針對庫德洛的說法進行澄清也就毫不意外。歐盟委員會發言人 Margaritis Schinas 昨日在媒體發布會上表示，容克抵達美國之後，不會就具體的貿易協議與川普進行討論。他提到：

我不希望去討論什麼協議，因為根本不會有任何協議。

（會面）是一次討論，是一次對話，也是一次讓雙方將對話繼續下去的機會。

美國於今年 6 月開始對從歐盟等地進口的鋼鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，6 月底川普又在推特中威脅稱，將對自歐盟進口的所有汽車，單方面徵收 20% 的關稅。此前川普一直強調，美國對歐盟汽車進口的關稅只有 2.5%，而歐盟對美國汽車徵收 10% 的關稅。

針對汽車關稅威脅，歐盟已經給容克訪美準備了籌碼。上周彭博援引知情人士稱，在容克會見川普之前，歐盟正在準備一份新的對美國商品的報復清單。該人士稱，如果美國對歐洲汽車出口徵收關稅，該措施將立即執行。

隨後德國《經濟周刊》報導稱，這份針對美國汽車關稅的報復清單將針對美國的煤炭、製藥和化學產品，範圍將比之前的反制措施廣泛地多。

從現在的情況來看，美國沒有任何讓步跡象，歐盟方面也在堅持自己的要求，因此外界對於容克訪美能取得多少成果也並不樂觀。英國《金融時報》援引歐盟一位高級外交官稱，「沒有人感到樂觀。」