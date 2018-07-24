容克週三將赴白宮與川普會談 歐盟：不會提出特定提議

歐盟執委會週一 (23 日) 表示，執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 前往美國與總統川普會談時，將不會提出特定的貿易提議。

容克週三 (25 日) 將會見川普，以阻止美國對進口歐盟汽車徵收更高關稅。白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 先前表示，他預期容克會帶著一個「明確的」貿易提案前來談判，不過歐盟執委會徹底否認了這個說法。

歐盟執委會發言人 Margaritis Schinas 週三表示，容克與川普在白宮的談判，旨在消除雙方在貿易上的任何潛在緊張局勢。他說：「我不想討論關於甚麼授權、提議，因為不會有提議。這是一場討論，是一場對話，是討論和保持對話交流的一次機會。」

Schinas 強調，容克已做好充分準備，將清楚表明歐洲的立場。

在川普提高鋼鋁關稅，並威脅要對歐洲汽車加課關稅之後，美國與歐盟已進入全面貿易戰的邊緣。川普一再抱怨歐盟，指出歐盟的汽車關稅更高，並形容歐盟是貿易中的「敵人」。

容克職掌的執委會負責歐盟 28 國的貿易事宜，在德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的強力支持下，前往白宮與川普會面。梅克爾表示，川普的汽車關稅不僅違反 WTO 規定，還可能危及全球的繁榮。

《金融時報》報導，歐洲官員們多數對容克此行不抱期待。因為川普一向對歐盟所建議，透過國際談判來解決當前爭端的方式嗤之以鼻。一名歐盟高級官員受訪時直言：「對於此行，歐洲沒有人是樂觀的」。