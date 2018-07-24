【大行報告】重磅新政！海通證券：沒有走地產泡沫老路

中國國務院周一召開的常務會議提出，財政金融政策要協同發力，積極財政政策要更積極。對此分析人士解讀，會議確認下半年財政和貨幣政策邊際放松的方向，有助於緩解對經濟下行的擔憂，基建增速有望觸底反彈，但有別於過去的大水漫灌，此次政策微調並不會走過去地產泡沫老路，基建也不會大幹快上，並且還通過減稅鼓勵研發創新。

海通證券宏觀團隊-姜超、宋瀟：

投融資增速下滑，政策有調整壓力。考慮到下半年貿易戰的影響大概率將導致出口下降，在消費獨木難支的情況下，政府出台政策托底固定資產投資確實可以理解。

但這次穩投資和以往有四大區別：以往都是大水漫灌，這次有放水但沒漫灌；沒有走地產泡沫老路；基建投資托底，但沒有大幹快上；減稅鼓勵研發創新，刺激高端制造業投資。

綜合來看，目前政策出現微調，貨幣政策轉向中性偏松，積極財政更加積極，有助於緩解下半年經濟下滑的擔憂。但是從根本上來講，靠基建和地方融資平台舉債來發展經濟，其實還是在加杠桿，已經用過很多次了，而且邊際效用遞減，可以短期有效但是長期無效。真正值得肯定的是給企業研發、新經濟減稅，而且希望還能有更大力度的減稅政策出台，把錢給居民企業自己花，那麽經濟會更好更有效率。

路透北京7月24日

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