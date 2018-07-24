興業證券：房地產風險集中釋放，龍光投資價值凸顯

著名券商興業證券發表海外地產週報，該券商認為中國房地產行業的銷售和業績確定性較強，風險已集中釋放。且目前中資地產股估值偏低，2018年預測市盈率已不足6倍，是佈局優質地產公司的良好時機。興業證券看好龍光地產(03380-HK)，認為公司銷售增速遠高於行業，股息收益率高且估值偏低，凸顯投資價值。
興業證券報告中指出，由於人民幣貶值以及國内金融去槓桿，房地產股票整體估值偏低，2018年預測市盈率已不足6倍，股息收益率超過6%。興業證券認為，地產股股價大幅下跌使風險集中釋放，不必太悲觀。同時，近一兩個月地產公司持續回購及大股東/管理層增持，凸顯了對公司經營狀況的信心。
龍光地產土地儲備豐富，超過80%土儲位於粵港澳大灣區。憑借公司的優質土地資源，龍光地產於2018年上半年實現人民幣355億元的合約銷售，同比大增84%。興業證券指出，龍光地產的銷售增速遠高於行業，股息收益率在中型規模房地產公司中較高，且估值偏低，投資價值高。
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