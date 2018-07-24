

◆盤勢分析

1. 匯率操作成為國際話題，但在銀行股轉強與科技股財報表現亮眼淡化利空，美國四大指數漲跌介於 - 0.06%~0.28%，呈現窄幅波動。其中，微軟上漲 1.6%，連續兩個交易日創收盤歷史新高；谷歌母公司 Alphabet 收漲 1.1%，高通收漲 0.8%，英特爾收漲 0.77%，FB 上漲 0.46%，再創收盤歷史新高；蘋果上漲 0.09%，美光科技下跌 1.33%，特斯拉下跌 3.31%，台積電 ADR 微漲 0.02%。由於季報表現優於市場預期，google 母公司 Alphabet 股價盤後上漲超過 5%。

2. 美國總統川普揚言對中國發動 5000 億美元進口商品開徵關稅，並表示不樂見美元過強的言論，美國四大指數普遍下跌，晨間亞洲股市承壓。台股早盤小幅開高，再創波段新高，盤中因亞洲股市持續走弱，指數持續窄幅震盪，台股終場上漲 14.78 點，漲幅 0.14%，收在 10,946.89 點，成交量縮至 1465.81 億元。OTC 指數下跌 1.35%，表現相對疲弱。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股窄幅震盪，月、季線上揚，短多型態未變。

(2) 量能：指數成交量微幅量縮，但仍低於五日均量，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部回升，MACD 狀柱體翻揚至零軸之上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 64.32 億元；外資 + 67.15 億元、投信 - 3.61 億元、自營 + 0.78 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：市場傳中國上游陶瓷粉末減產，上游材料廠商 6173 信昌電 6 月營收 5.6 億元，年增 114.9%，再創歷史新高與 6155 鈞寶周一股價強勢停，帶動 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新股價午盤過後走勢轉強。

(2) 蘋概股：2330 台積電法說利空出盡，股價連續兩上揚；2474 可成、4938 和碩、5264 鎧勝 - KY 股價走強。

(3)CD-R：2349 錸德宣布減資 27%，最後交易日為 9 月 5 日，換股基準日為 9 月 14 日，六月單月虧損 0.03 元，周一股價利空出盡反應，收盤上揚 3%；同業 2323 中環尾盤量出走漲。

(4) 主機板 (顯卡)：2377 微星搶攻暑期旺季，近期先後在台北多媒體展、六都爭霸戰賽事及龍魂快閃店強勢促銷，預期將推升第三季營運動能，股價緩步走高。另外，近期比特幣強彈回升至 7500 元以上，6150 撼訊股價明顯增溫。

5. 非電子類股

(1) 鋼鐵：近期銅價跌深反彈，配合轉投資股價轉強，1605 華新股價周一上漲 3.3%。

(2) 食品：2912 統一超、5903 全家受惠旺季銷售增溫，且即將迎來中秋節、中元節預購商機，股價創下近期新高。

(3) 化工：國際投資機構 KKR 擬將以每股 56 元收購 1704 榮化全數股權，消息刺激股價跳空漲停。

6. 重點訊息：

隨著時序進入半導體市場傳統旺季，金氧半場效電晶體（MOSFET）市場供給缺口持續擴大，第三季價格已順利調漲約 1 成幅度，然而大陸中興通訊獲美國解禁並重啟營運後，帶動大陸系統廠全面釋出 MOSFET 急單，並傳出部份業者還願意再加價 2 成大舉掃貨。由於國際 IDM 廠下半年 MOSFET 產能已被預訂一空，ODM/OEM 廠及系統廠大舉轉單台灣供應商，加上大陸系統廠又願意加價採購，法人看好富鼎、大中、杰力、尼克森下半年接單滿載到年底，營收將見強勁成長動能，下半年獲利有機會挑戰較上半年成長 1 倍。

