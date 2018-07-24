〈分析〉iPhone非功臣 蘋果高股價是砸錢執行庫藏股而來

根據 BMO Capital Markets 公司分析師 Tim Long，與 S&P 500 指數相比，蘋果 (AAPL-US) 股價比歷史交易價格更昂貴，應歸功於執行庫藏股，而不是 iPhone 銷量。

《Barron's》報導，Tim Long 週一 (23 日) 的客戶報告指出，他給與蘋果股票評價為「符合市場表現」，目標價自 171 美元調升至 184 美元，但仍低於目前蘋果股價 191.46 美元，因為 Tim Long 認為蘋果股價的本益比仍是太高，而追究蘋果高股價的原因，主要就是因為蘋果鉅額的庫藏股計劃。

蘋果股價走勢

Long 使用蘋果 2019 年 EPS 預估值 13.14 元計算，得預估本益比落在 14 倍，較先前他估計的 13 倍提高，但 Long 強調，這只是單純的預估本益比計算，尚未經過蘋果手上的每股現金盈餘來作出調整。

Long 更擔心的是，蘋果秋季準備推出的新一代 iPhone，恐怕對蘋果業務或股價來說不會有太大功效，因為消費者升級換機的時間越來越延後。

「我們認為，回溯至 2009 年底，iPhone 平均的汰換循環是 3.2 年 (當時含 3G/3GS 在內只有 3 款機種)，5 年後因應 iPhone 6 問世而降至歷史低點 (2.2 年)，之後平均的汰換循環都盤旋在約莫 2.5 年。: 我們估計這次循環也在 2.5 年，但擔心因為今年 9 月推出的機種不夠吸引人，而拉長這個循環，汰換率每變動 0.1 年，就意味著 800 萬支銷售量的變動。」

Long 認為中國仍是蘋果最重要的市場，但當地的 iPhone 市佔率卻一直在萎縮，目前在所有販售商中約佔單位銷售量 6%，這是因為「新機種缺乏吸引力，且當地品牌的吸引力提升。」

但 Long 也承認蘋果非 iPhone 產品在中國市場締造成功：

「我們認為，蘋果下週 6 月一季的財報可能公布兩岸三地營收年增率上升，因為『非 iPhone』營收占比提升，超越 iPhone 營收。過去幾季一直讓我們大感意外，有鑑於 iPhone 銷售表現黯淡，蘋果在中國的營收怎麼會上升，我們認為最大原因就是『非 iPhone』的部分，而其中最有可能是 app 商店，但我們對其能否持續下去感到懷疑。」

蘋果預計下週、7 月 31 日盤後公布財報。