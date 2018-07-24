〈財報〉玩具零售業難作 孩之寶財報仍超越華爾街預期

美國玩具製造商孩之寶公司 Hasbro (HAS-US) 週一 (23 日) 財報出色，營收及利潤均超過分析師預期。靠著漫威 (Marvel) 玩具銷售的成長幫助 Hasbro 度過「後」玩具反斗城時代，該股價收盤也上漲了 12.89% 來到每股 106.04 美元。

Hasbro 股價日線趨勢圖

Hasbro 旗下著名品牌包括黏土 Play-doh 和大富翁桌遊 Monopoly 等。在最大的零售夥伴玩具反斗城倒閉後，市場對 Hasbro 的期望也是隨之驟減。

然而，在逆境時期，Hasbro 第二季財報還是繳出漂亮成績：

營收下降了 7% 至 9.045 億美元，高於分析師預期的 -14% 和 8.331 億美元。

淨利下滑 11% 至 6030 萬美元。

每股純益 EPS 為 0.48 美元，超過分析師平均預期的每股 0.29 美元。

Hasbro 執行長 Brian Goldner 提到，公司不會在 2018 年重新賺回所有損失，但 2019 年應該能夠脫離玩具反斗城倒閉的陰霾。在股利方面，Hasbro 也是相當傑出，連續 9 年提升了股利的發放金額。

據了解，之前玩具反斗城所佔 Hasbro 共 10% 總營收，使公司迅速將庫存重新分配給沃爾瑪 Walmart (WMT-US)、Target (TGT-US) 等零售商。同時，與迪士尼 (DIS-US) 等大媒體製作人的合作也對營收有所幫助。

該公司表示，受益於 Marvel 產品組合的銷售增長，該產品組合在過去一年中最大的 2 部電影「復仇者聯盟」和「黑豹」中獲得了提升。而 Hasbro 的 3 個主要業務群的營收也都高於分析師的預期。

D.A. Davidson 分析師 Linda Bolton Weiser 表示，Hasbro 本季度的表現非常出色，今年應該是非常強勁的一年，而今年第 3 季和第 4 季的損失估計也將受到控制。

Hasbro 三大事業群都超越了預期 / 圖：Hasbro

唯一營收成長的部門為娛樂和授權業務，該季度增長了近 26% 至 6470 萬美元。Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 在一份報告中寫道，娛樂和授權的好處是抵消了零售的下滑。

該公司今年 5 月也以 5 億美元價格購買了「金剛戰士」(Power Rangers) 品牌。

Hasbro 競爭對手，擁有著名玩具芭比娃娃的美泰 Mattel (MAT-US) 股價也上漲了 3.88% 來到 16.59 美元。