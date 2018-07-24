新iPhone快充功能可能需硬體驗證才可啟動

據外媒報導，如用戶希望在智能手機上實現快速充電，下一代蘋果 (AAPL-US) iPhone 可能會迫使用戶只能以經過 USB-IF 認證的充電器充電，而未經認證和潛在危險的充電器僅限於以較慢的速度充電。

據 Macotakara 報導，iPhone 的未來型號可能包括支援 C-AUTH 認證，一種 USB Type-C 的認證規範，驗證連接的電纜和充電器是否經過認證。

如果消息是真的，意味著任何想要以最快的速度將 iPhone 充電的用戶都需要購買已獲得相關 USB PD 3.0 標準認證的官方充電器。

由蘋果也是會員的 USB 實施者論壇創建的 C-AUTH，是一個用於將硬體進行加密驗證和給予「身份」的系統。這有許多用途，例如幫助保護企業網絡、允許特定設備相互連接、並防止駭客的攻擊。

對於消費者而言，C-AUTH 是幫助減少故障或構造不良的充電器及電纜可能會對設備造成的損害。通過驗證充電器，設備可以確保操作安全。現有的蘋果產品能夠使用 Lightning-to-USB-C 電纜連接到 USB-C 充電器，使用 15 瓦電源實現快速充電。

根據 USB PD 3.0 標準，如果充電器無法通過 C-AUTH 進行身份驗證，則無法啟用 18 瓦的快速充電。相反的，充電器將被迫提供等同於或低於 2.5 瓦的充電功率，可將產品用於充電，但不能快速充電。

C-AUTH 協議於 2018 年 1 月宣布，目前已經擴展到許多第三方製造商的產品上。

作為 USB 實施者論壇的成員，蘋果很可能會將該集團創建的標準實踐在應用和產品中，而未來的 iOS 設備中很有可能出現此技術。

外界認為秋季推出的新 iPhone 有機會支援 18 瓦 USB-C 的充電功能。