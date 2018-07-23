〈新i鳳有消息〉新款iPhone 9設計將不會與iPhone X一致

蘋果 (AAPL-US) 新款 iPhone 即將推出，不同於以往，新 iPhone 預計將有的改動。在大多數的推測中都表明，蘋果將推出更低價的、如同 iPhone X 設計的 iPhone 9。然而，有消息指出，由於預算的限制，iPhone 9 將不會如同先前預測的完全與 iPhone X 的設計一致。

「從三款新 iPhone 的框架上來看，我們發現 6.1 吋較為便宜的 iPhone 9 使用 LCD 螢幕，邊框較寬，而另外 5.8 和 6.5 吋的 iPhone 則是使用邊框較窄的 OLED 屏幕。」

儘管蘋果開發了全新的無邊框顯示器連接器，蘋果依然無法在有限的成本預算之下，如同較為昂貴的 OLED 螢幕的型號，去減少低價款 iPhone 手機液晶螢幕上的邊框。

在最佳的情況下，使用 LCD 螢幕與使用 OLED 螢幕型號之間的差異可以非常小。然而，在最糟糕的情況下，3D 建模顯示出 iPhone 9 可能會看起來像是玩具。

新 iPhone 邊框示意圖 (圖: Forbes)

儘管如此，相較其他的手機品牌，蘋果公司所製造的搭配 LCD 螢幕的 iPhone 的邊框比幾乎所有的 Android 搭配 OLED 手機都要來的薄。有媒體認為，如果在設計上不被限制於模仿 iPhone X 的設計，低價款的 iPhone 也可能發展出自己獨特的、更為具有設計感的外觀。

不過，蘋果曾經表明將會努力縮小設計上的差異，讓 iPhone 9 看起來更質感。iPhone 9 可能將會採用 JDI 半柔性 LCD 的螢幕，和新款 LED 面板，來減少邊框的厚度，盡量讓螢幕邊框僅比 iPhone X 稍微寬一點，而上方被稱作瀏海的前鏡頭部分螢幕也將可能保留。