無懼創紀錄罰款影響 谷歌母公司盈利大超預期 盤後股價一度漲超5%

剔除上周歐盟的創紀錄罰款影響，谷歌母公司第二季交出了讓華爾街意想不到的亮眼成績。

美東時間 7 月 23 日本周以，谷歌母公司 Alphabet 公布財報顯示，不及歐盟罰款，今年第第二季盈利和營收均有兩位數增長，每股收益和凈利潤均因罰款影響縮水 60% 以上：

第二季稀釋後每股收益（EPS）11.75 美元，年增率暴漲 32%，市場預期逾 9.5 美元；計入谷歌被歐盟罰款後 EPS4.54 美元，年增率下降約 9.4%；

第二季營業收入 326.57 億美元，年增率增長約 26%。

第二季營業利潤 78.78 億美元，年增率增長 14.7%，計入罰款後 28.07 億美元，年增率下降 32%。

第二季營運利潤率 24%，計入罰款為 9%，去年同期分別為 26% 和 16%。

第二季凈利潤 82.66 億美元，年增率增長 32%，計入罰款後 31.95 億美元，年增率下降 9.3%。

第二季谷歌廣告營業收入為 280.87 億美元，年增率增長約 24%。

第二季獲取流量成本（TAC）為 64.2 億美元，年增率增長 26%，但占谷歌廣告收入的比重從上季度的 24% 降至 23%，去年同期占比 22%。

第二季包括自動駕駛 Waymo、網路服務 Fiber、醫療健康 Verily 等在內的其他投資（other bet）營業收入 1.45 億美元，年增率增長 49%，當季其他投資的營運虧損為 7.32 億美元，年增率增長 15.6%。

第二季谷歌廣告付費點擊年增率增長 58%，環比增長 15%，但平均點擊成本年增率下降 22%，環比下降 10%。

第二季資本支出 54.77 億美元，較去年同期猛增 93%。

上周歐盟對谷歌開出 43 億歐元的歐盟史上最高反壟斷罰單，谷歌稱將對公司史上最高罰單提起上訴，同時表示，會將這筆費用納入第二季財報當中。根據美國會計準則，這筆罰款不得抵扣稅款。這意味著，該公司第二季 GAAP 凈利潤和每股盈利將出現相應下降。

財報公布前，Marketwatch 報導稱，粗略估計，這筆摺合 50.7 億美元的罰款將吞噬 Alphabet 約 75% 的預期凈利潤，每股盈利也將隨之狂降。而 Alphabet 財報顯示，第二季凈利潤因罰款下降約 61%，降幅低於這一預期。

Alphabet 首席財務官 Ruth Porat 將第二季營業收入健康增長歸功於行動廣告收入業務，將當季資本支出大增歸結為數字中心和設施以及生產設備的投資增加。

展望第三季，Porat 預計，硬體業務會經歷典型的季節性增長下滑。資本支出方面將繼續投資搜尋、廣告、計算機算力以及新業務。他提到，廣告業務是一個最佳的機遇，公司正在對這類業務大幅投資。

財報公布後，GBH Research 的分析師 Dan Ives 認為，雖然有監管的陰雲籠罩，但 Alphabet 的利潤繼續增長，第二季廣告和主要收入源搜尋的業務收入表現良好，相信很好地預示着公司在 2018/2019 剩餘時間段的增長潛力。

盤後公布財報後，Alphabet 股價漲幅迅速擴大，由 1% 以上一度漲超 5%，股價升破 1260 美元。

這與去年穀歌公布受歐盟罰款影響財報後的股價反應形成鮮明反差。去年第二季，谷歌同樣因涉壟斷被歐盟罰款 27.4 億美元，谷歌當時在報表計入這筆罰金，令凈利潤年增率下滑了 28.5%，遜於市場預期。公司股價在財報公布後下跌 2%。

Facebook、亞馬遜等其他科技龍頭股盤後同樣走高。收跌逾 0.6% 的亞馬遜盤後一度漲逾 0.7%，收漲 0.46% 的 Facebook 盤後漲超 1.5%。

財報公布前，TradingAnalysis.com 的創始人、技術分析師 Todd Gordon 認為，若突破 1200 美元左右的關鍵位，Alphabet 股價將有望升破 1500 美元、最高觸及 1700 美元，那將讓 Alphabet 超越蘋果和亞馬遜，成為估值率先突破 1 兆美元大關的美股。