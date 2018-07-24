〈財報搶先看〉川普關稅對汽車製造商的衝擊：通用汽車、福特

汽車製造大廠通用汽車 (GM-US) 與福特 (F-US) 汽車，將分別於週三 (25 日) 美股盤前與盤後公布 2018 年第 2 季財報，市場分析師指出，觀察通用與福特財報的重點，應放在原物料價格上揚與川普鋼鋁關稅政策對營收造成的影響。

通用汽車 Q2 財報前瞻：

湯森路透對分析師調查對 Q2 財報預期：

經調整後每股純益為 1.81 美元，低於去年同期的 1.89 美元

營收預測為 368.86 億美元，略低於去年同期的 369.8 億美元

第二季銷售表現

通用汽車第 2 季在美國銷售上揚 4.8%，SUV 和貨卡車的銷售數字表現良好，此外，根據汽車交易網站《Edmunds》數據，通用汽車第 2 季平均交車價格上揚年增 3.7% 至 40569 美元，有助於提升毛利率。

而在中國的銷售整體上亦有提升，雪佛蘭、凱迪拉克和低價位的寶駿的強勁銷售表現，抵銷了別克 (Buick) 的銷售下滑。分析師預期，通用在中國的銷售今年應該持續攀升。

股價表現

通用汽車股價過去一年以來上漲 9%，優於競爭對手福特汽車，但劣於大盤標普 500 指數的 18% 漲幅，23 日該公司股價小跌 0.33% 收於每股 39.27 美元。

通用汽車股價日線走勢圖

通用汽車在上個月提出警告，若川普對進口的汽車零組件課徵高額關稅，將損害其業務，還會提升汽車價格並造成失業。

汽車自動駕駛部門 Cruise Automation

通用是否在財報會議提及 Cruise Automation 的進展是觀察要點之一，軟銀的願景基金在今年 5 月注資 Cruise 22.5 億美元的資金，該部門為通用汽車底下價值被低估的一環，未來的發展將為重要新聞。

福特汽車 Q2 財報前瞻

湯森路透對分析師調查對 Q2 財報預期：

經調整後每股純益為 0.34 美元，低於去年同期的 0.56 美元

營收預測為 362 億美元，略低於去年同期的 371 億美元

第二季銷售表現

福特汽車第 2 季在美國的銷售下滑 0.8%，儘管 F 系列貨卡車銷售仍然強勁，但 Sedan 四門房車和掀背車銷售大幅下滑。第 2 季在歐洲的銷售則是攀升 3.4%。

中國方面，因中國汽車市場發展過於快速，福特的產品線趕不上市場需求，銷售與去年同期相比重挫 31.3%。

股價表現

福特汽車今年以來股價已下滑 16%，過去 12 個月則是下跌 9%，23 日收於每股 10.47 美元。

福特汽車股價日線走勢圖

該公司指出，由於商品價格提升，以及匯率影響，今年的營業利潤將走低。此外，今年 3 月時，福特表示，因鋼鋁關稅政策而增加的成本，將透過提升車輛售價轉移至消費者身上。

關鍵零組件供應商工廠火災

5 月時，福特汽車 F-150 貨卡車的關鍵零組件供應商工廠發生火災，使福特被迫停止生產，該公司預估，第 2 季的每股純益因此受損 0.12 美元至 0.14 美元，但目前全年財測仍維持每股純益 1.45 美元至 1.70 美元之間。