醫療整合潮：私募基金Apollo以35%溢價併LifePoint

私募股權公司阿波羅全球管理 Apollo (APO-US) 計劃以每股 65 美元的價格併購醫療連鎖商 LifePoint Health (LPNT-US)，拓展 Apollo 在郊區的醫療保健方面業務。

LifePoint 原股價落在 48 美元水位，公布併購案後，股價成長 35.49% 來到 65 美元的併購價。Apollo 股價則未受太多影響，週一收盤上漲 0.90% 來到 35.72 美元。

Lifepoint 股價日線趨勢圖

Apollo 週一 (23 日) 在一份聲明中表示，該交易將 LifePoint 價值評估為 25.2 億美元，包括債務和少數股權交易金額達 56 億美元。

LifePoint 將與 Apollo 旗下的醫院集團 RCCH HealthCare Partners 做整合，該公司在美國 12 個州營運 16 個地區醫療保健系統。合併後的公司將以 LifePoint 名稱運營。

郊區醫院業務充滿挑戰，病人數量停滯導致一波關閉潮。然而，這些醫療設施往往是所在地區的主要護理來源，對於像 Apollo 這樣的投資者來說也具有相當的吸引力。

LifePoint 在美國田納西州、肯塔基州、和北卡羅來納州等 22 個州的郊區經營著 71 家醫院。該公司表示，預計今年將產生約 64 億美元的營收。

Leerink Partners 分析師 Ana Gupte 表示，這筆交易是有道理的，而 RCCH 與 LifePoint 的整合將創造更多資源。

據了解，目前 LifePoint 的執行長 William Carpenter 將繼續領導該公司。截至 2 月 28 日，Carpenter 擁有約 484,297 股 LifePoint 股份，佔該公司股票的 1.2%。LifePoint 與 RCCH 的總部都位於田納西州。

近期醫療併購潮不斷，保險公司 UnitedHealth 去年年底同意收購 DaVita Medical，並同時收購了手術中心連鎖店 Surgical Care。今年早些時候，私募股權公司 KKR 同意以 55.7 億美元的金額收購醫院人員和外科中心公司 Envision Healthcare。

高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 擔任 LifePoint 的財務顧問，White＆Case LLP 是其法律顧問。