〈房產〉首季百萬年薪貸款購屋者比重創新高 雙北買氣最強

即便今年房市復甦力道趨緩，下半年更有升息、地方選舉等因素等干擾，但網路房仲業者引用金融聯徵中心的房貸資料發現，今年首季整體貸款購屋者中，收入超過 100 萬元的高達 32.1%，年增 0.2 個百分點，創 2009 年有統計以來的比重新高。

此統計資料並顯示，年收入超過 100 萬元的高收入大戶貸款購屋的區域，有 41.3% 買在「雙北市」，其中，「新北」佔 26.3% 居各縣市之冠、「台北」以 15% 居次，觀察雙北主要購屋熱區，「新北」以林口區、板橋區、中和區最熱；「北市」以內湖區、大安區、中山區最受高收入買盤青睞。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，今年第 1 季房市高收入買盤比重創歷年同期新高，與今年台灣「經濟持續復甦」與「房價跌幅已明顯趨緩」有關連。

由於台灣出口持續攀升，根據財政部統計，今年上半年台灣累計出口額高達 1638.3 億美元，不但年增 10.9%，也再創歷年同期新高，不僅拉抬企業獲利、員工加薪機會提高，加上第 1 季正好有年終獎金與分紅發放，讓沉悶多年的金融、科技業等高收入族群收穫豐厚，終於有錢買房。

葉國華指出，去年起房市買氣持續穩健復甦，今年房價跌勢已明顯趨緩，包含央行都認為房市未來大跌、崩盤機會不大，各銀行為搶奪房市復甦大餅，更推出極優惠的房貸專案，像是渣打、上海商銀、第一銀等甚至針對優質客戶、公教人員或師字輩的專業人士，祭出最低 1.56-1.59% 的超低房貸利率，吸引不少高所得族群目光，決定將資金轉往房市，導致高收入族群的貸款購屋占比持續創新高。

針對高收入族群集中買雙北的原因，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，雙北房市這幾年受政府重點調控下，不僅買氣急遽萎縮，房價普遍也有 10% 左右的回檔。去年至今，雙北許多手中存貨量大的建商與投資客，為了加快現金周轉，只能藉由「讓利」才能出場，市場中充滿各種讓利、破盤資訊，不少過去「只漲不跌的蛋黃區」如大安、中山，或是「新屋價格超漲到買不起」如林口、板橋等，房價都逐漸回到合理水位，因此，吸引不少可以負擔雙北高房價的高收入族群開始進場撿便宜，雙北也因此成為這波房市復甦下，高收入族群主要搶進的區域。