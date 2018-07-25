〈房產〉危老條例高容積獎勵發酵 萬華區319坪土地5.4億元賣出

依最新實價登錄資料顯示，台北市萬華區雙園段一筆土地交易案，319 坪土地成交 5.4 億元，單坪土地價格 170 萬元，其中備註欄顯示「本案適用危老建物重建獎勵」，顯示為了促進老舊建築加速更新的危老條例，寬鬆的容積獎勵的確讓一些老舊建築慢慢動了起來。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，危老條例雖然要所有權人 100% 同意，但該方案容積獎勵給的相當慷慨，符合條件的狀況下，很容易就可以爭取到至少 24% 的容積獎勵，甚至基地規模稍微大一些，還可以爭取到 40% 的容積獎勵上限，可以說是當前最優惠的方案。

而危老條例的寬鬆容積獎勵，也會反應到地價上，一些原本評估不符合開發效益的整合案，也因為多了危老容積獎勵而重現生機，不過還是土地持分大、產權單純的個案較容易成功，評估三樓以下的老舊建築物才較有開發效益。

由實價登錄此次揭露的萬華區的雙園段土地，土地面積 319.4 坪，成交總價 5.4 億元，土地每坪成交價格為 170 萬元，曾敬德表示，除了該筆土地明確備註「本案適用危老建物重建獎勵」外，據了解還有其它的成交案例，也是因為危老條例提高開發效益，最終才順利轉手有機會開發。

危老條例雖然對於部分地主直接受惠，但也會加速老舊建築的更新速度，相對於開發時程久且不確定性高的都更案而言，現階段的確危老條例的方案對於擅長合建的開發商更具吸引力。