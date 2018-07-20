〈鉅亨觀點〉房貸利率創史上次低 二個理由續探低已無太大空間

台灣央行今 (19) 日公布 6 月五大銀行房貸利率續下滑 0.003 個百分點至 1.624%，創 2010 年 6 月以來新低，也是史上次低，然而，自住客究竟還能不能等到更低點？恐怕已有難度，主要是因，隨著美國啟動升息循環，央行升息已箭在弦上，而隨著房市剛性需求逐漸回穩，在需求支撐下，利率要破底恐怕並不容易。

由於目前市場資金寬鬆，指標利率處相對低檔，最新公布的 5 大銀行房貸利率連續 2 個月下滑至 1.624%，續創史上次低，而歷史最低點出現在 2010 年 5 月創下的 1.616%。

事實上，今年以來並非每個月房貸利率均呈現下滑走勢，4 月曾一度微幅彈升，顯示房貸利率並非直直落，主要原因在於今年以來房市買氣已有明顯回溫。

據六都公布的最新房屋買賣移轉棟數來看，上半年六都房市總交易棟數達 10 萬 3374 棟，較去年同期成長 4.8%，並創 3 年來同期新高，顯然在房市轉為買方市場後，促使自住客的剛性需求回籠。

隨著購屋需求增溫，上半年五大銀行購屋貸款合計達 2412.3 億元，較去年同期多出 359.6 億元，等於年增高達 17.36%，對利率仍有一定支撐。

另一方面，目前台灣重貼現率距 2009 年金融海嘯時期的 1.25% 歷史低點，僅半碼距離，但自 2016 年 9 月以後未再降息，甚至下半年起，隨著美國升息導致利差擴大，央行升息機率已逐漸提高。

對於何時升息，台灣央行總裁楊金龍並未給出明確的答案，但他已確切表態「借款人要注意足夠負擔能力，利率不可能永遠在現在的水準」，隨著升息的循環逼近，已明示房貸族要考量借款負擔能力。

整體而言，由於目前低利環境使銀行資金過剩，銀行尚處在積極推動優質客戶專案的狀態，甚至透過殺價競爭來搶業務，才導致放款利率不斷探低，然而，就實質面來看，隨著央行升息的腳步接近，再加上房市自住需求逐漸轉強，中長期來看，房貸利率已無太大探低的空間。

雖不至於今年就會開始，惟資金僅是「適度」寬鬆，一旦啟動升息，房貸利率將受直接影響