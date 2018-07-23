鬥魚擬赴美IPO 米粉通過小米買P2P踩雷

• 鬥魚擬赴美 IPO，籌資 6-7 億美元

據銀行家們表示，騰訊支持的中國娛樂集團鬥魚計劃在美國進行首次公開發行，以籌集 6 億至 7 億美元資金。上市將讓鬥魚走上競爭對手虎牙的道路，後者同樣得到了騰訊的支持。

• 極光大數據發行區間 8.5 到 10.5 美元，月底美國上市

根據極光大數據路演 PPT 顯示，極光大數據上市地點為那斯達克，股票代碼為 JG，發行區間為 8.5 到 10.5 美元每 ADS，預計 2018 年 7 月 25 日公布最終的發行價。

• 蔚來李斌回應延遲交付，不辯解，行動才是正言

關於延遲交付問題，李斌表示，行動才是正言，蔚來更關心兩個問題，一是交給用戶的車是什麼樣的，二是交給用戶後的服務。實際上交付沒有特別大的壓力，壓力來自於用戶的等待。目前的交付計劃和此前相比，大體上推遲了一個月。

• 平安好醫生：有望入圍港股通名單

華泰金融控股此前發布報告稱，恆生綜指的檢視結果將於 8 月 10 日公布，預計平安好醫生會被納入港股通名單。

• 京東聯手沃爾瑪再提速，全國範圍將推 1 小時送達

7 月 19 日，京東與沃爾瑪在北京聯合發布了代表線上線下融合的「三通 2.0」戰略，依託用戶、門店、庫存互通戰略的升級，雙方還共同啟動了 2018 年線上線下聯動的「8·8 購物節」。目前全國 30 個城市的 200 家沃爾瑪門店入駐京東到家平台，為顧客提供 1 小時送達服務，未來將在全國範圍內試點 1 小時送達服務。

• 劉強東：京東將進軍歐洲市場，年底敲定戰略計劃

據路透社報導，劉強東向德國媒體表示，京東計劃在歐洲擴張，並將在今年年底前敲定進入歐洲市場的戰略，不排除以收購幫助進軍歐洲市場。

• 米粉通過小米買 P2P 產品，竟有 18 家出問題

大概從去年 7 月起，通過「小米運動」App 和小米 VIP 的每日任務，用戶可以下載一些 P2P 理財平台，並且得到返產品、返現金之類的優惠，但近期多家小米用戶購買了產品的 P2P 平台，目前也已經出現了提現困難的局面，有一位用戶自稱所有投資中已有 18 家出問題。根據記者的最新觀察，目前小米已將這些理財平台下架。

• 百度外賣與餓了麼合併後，代理商模式後遺症凸顯

酷暑 7 月，微博上多幅圖片顯示，數十個百度外賣各個城市的代理商靜坐在百度科技園樓下，向百度討個說法。自去年 8 月百度外賣與餓了麼合併以來，百度外賣市場市佔率逐漸下降，百度外賣代理商認為自己損失嚴重，要求百度賠償 4.6 億元。百度外賣 95% 以上的城市屬於代理商獨家營運，營運費用都由代理商承擔。

• 印度手機市場混戰：中國品牌「合圍」三星，蘋果折戟

市場調研公司 Canalys 報告顯示，2018 年第第二季，印度市場一共發售了 3260 萬部智慧型手機，相比去年同期的 2680 萬部增長了 22%。從市場市佔率看，小米已經與三星齊平，均以 30% 的占比成為印度市場市佔率排名第一的手機品牌。另外兩家中國企業 vivo 和 OPPO 分別以 11%、10% 的市場市佔率名列第三和第四。

• 深鑒科技「賣身」

7 月 18 日晚，國內 AI 晶片初創公司深鑒科技宣布，公司將被全球晶片巨頭賽靈思 (Xilinx) 收購。這家 2016 年 3 月成立的初創公司目前已完成三輪融資，投資方包括金沙江創投、螞蟻金服、三星風投、賽靈思、聯發科等知名機構和公司。

• 特斯拉連遭華爾街機構看空

摩根大通等華爾街機構接連發布報告，看空特斯拉前景。對於特斯拉推出的 Model 3 能否順利量產，儘管特斯拉方面一直信誓旦旦，但越來越多的機構對此充滿質疑。

投研觀點

• 大和：降騰訊目標價，維持「買入」評級

大和資本發表報告指出，騰訊於下月 15 日公布季績，料手游收入按季跌 7%，主要由於 PUBG 遊戲延遲商業化，及季內較少新遊戲推出。廣告業務續表現強勁，料全年有關廣告收入增長 55%，大和調低騰訊 2018 至 19 年收入預測 5% 至 8%，每股盈利削 4 至 5%，維持騰訊「買入」投資評級，目標價由 530 港元降至 490 港元。

• 「雙面夾擊」下的美圖手機：密集營銷難掩賣點失效

5 月份以來頻繁選擇 IP 合作、首次引入男性代言人在一定程度上顯示出了美圖手機的營銷焦慮。TMT 分析師付亮表示，目前幾乎所有的主流手機都提供了強大的美顏功能，拍照已經不再是差異化賣點，專門做美顏品類的手機就比較難賣了。

• 滬江高調布局平台業務，教育「淘寶」能否實現?

在教育平台的探索上，滬江曾經並不缺乏同路人。BAT 等網路巨頭，均曾在此下注，期望以自身的流量與成熟的支付體系，將教育納入版圖之中。但現在，百度傳課已放棄平台業務轉型知識付費，騰訊課堂與淘寶教育也不再是各自企業的主推品類。對滬江來說，平台業務的競爭者正在減少，卻也在探索與驗證的路上有些「孤單」。

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