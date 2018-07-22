「猛噴對手」劉強東 「喜提阿里」江南春 熱門人物盤點

本周三，阿里斥資 150 億元入股分眾傳媒成為其二股東一事是科技圈一大焦點。此次合作後，二者欲強強聯手，構建線上、線下聯合營銷體系；此前，馬雲和分眾創始人江南春已是老相識。

同樣是在周三，劉強東參加美國財富頭腦風暴科技論壇，談及相比阿里巴巴的優勢時，他說京東「只賣真貨」；除了懟阿里，劉強東本周還談到了對手拼多多，稱「購物三次就知道了」，不過，他事後回應稱，「沒有貶低拼多多」。

上周末，馬斯克惹事了。他在推特上怒懟英國一名潛水員，竟引得特斯拉股價震盪。對此，一位關注特斯拉的分析師向他直接喊話——「臉皮薄脾氣還差，少說兩句多幹活吧。」

本周，李笑來接受媒體採訪，回應外界質疑，稱從來沒有提到「韭菜」這個話題，也從來不做「割韭菜」的事，但是被扣上了這樣的帽子；並稱「超過 99% 的項目我都是『被站台』」、「不會怪罪錄音的人」。

國產汽車品牌比亞迪最近因為一場涉及 11 億元的廣告詐騙火了。此案中，廣告公司，比亞迪總公司以及自稱上海比亞迪團隊負責人的李娟三方各執一詞，上演「羅生門」。

江南春：分眾引入二股東阿里

7 月 18 日，分眾傳媒迎來新的二股東，其公告稱，阿里巴巴將斥資約 150 億元，持有分眾傳媒 10.3% 的股份，成為僅次於江南春的第二大股東。未來 12 個月內，阿里還可能增持分眾傳媒不超過 5% 的股份。

阿里戰略入股分眾傳媒後，雙方將共同探索新零售大趨勢下數位行銷的模式創新。阿里的線上大數據與營銷能力將與分眾傳媒的線下網路結合，創造新的營銷模式。

實際上，在此次阿里入股之前，江南春就與馬雲私交甚好。

據公開資訊，馬雲和江南春是雲鋒基金的共同發起人。江南春曾評價馬雲說，「我覺得馬雲最可怕的『缺點』，就是他讓別人很難找到他的弱點或者缺點。」

江南春還曾透露，自己的兒子 7 歲開始，就停掉了所有的卡通，家裡只有一個節目，就是馬雲的演講。

劉強東：懟阿里，貶「多多」

7 月 18 日，劉強東參加了美國財富頭腦風暴科技論壇。當被問及阿里巴巴時，劉強東表示，京東與阿里巴巴相比最大的優勢是「京東很關注用戶的體驗，我們只賣真貨」，他還稱，京東有最好最快的快遞服務。

同樣在這個論壇上，當被問及拼多多時，劉強東表示，「京東的用戶群體和產品品質跟拼多多相比是另外一個 level，拼多多對京東的影響非常少。如果你在中國購物過幾次，或許只要三次，你就知道這個問題的答案了。」

此言一出，很多人將此解讀為劉強東貶低拼多多。之後，劉強東又對媒體回應稱， 「沒有貶低拼多多的意思」；另外他還是說跟拼多多 CEO 黃崢私下是朋友，不過這沒有得到黃崢本人的證實。

分析師奉勸馬斯克：少說兩句多幹活吧

上周末，特斯拉 CEO 馬斯克在推特上對一名參加了泰國足球隊救援的英國潛水員惡言相向，投資者紛紛指責馬斯克這一行為十分不成熟，這也影響到了特斯拉的股價，致其本周一大跌。

對此，科技分析師 Gene Munster 在一封「致馬斯克公開信」中表示，「你的行為舉止正在給你的領導能力打上毫無好處的標籤——臉皮薄、脾氣差。」「你可以考慮停一段時間的發推。發推能讓特斯拉占據新聞版面，但這對生產和產品進程毫無幫助。」Gene Munster 曾是蘋果最著名的分析師之一。

馬斯克很快刪除了推文並在本周三公開道歉，他稱「這都是我一個人的錯」。

李笑來：又回應一切

近期，一段李笑來的錄音在網路上瘋傳。在錄音中，李笑來頻爆粗口，提出「目前最大的虛擬幣交易所幣安是騙子交易所」、「傻 X 有共識會產生價值」等勁爆觀點。

事情發酵幾天後，李笑來發文回應，表示自己沒有「人設」；並繼續向幣圈紅人、前快的創始人陳偉星開火，稱已經起訴陳偉星。

這一周，李笑來接受媒體專訪的報導相繼發布，他正面回應了外界對他的質疑。李笑來辯解稱，從來沒有提到「韭菜」這個話題，也從來不做「割韭菜」的事，但是卻被扣上了這樣的帽子。他還稱，「超過 99% 的項目我都是『被站台』」、「不會怪罪錄音的人」。

李娟：深陷比亞迪廣告醜聞

圖右為比亞迪廣告門事件核心人物李娟

近日，一場涉及 11 億人民幣的廣告詐騙案，讓比亞迪和一個叫李娟的人徹底火了。

有廣告商表示，在為上海比亞迪墊付上千萬廣告費用之後，沒有收到比亞迪方面的應付賬款，而與他們對接的上海比亞迪團隊已經解散，負責人李娟被警方控制。據媒體援引李娟的說法，其背後主謀為比亞迪「隱形股東」、身份不詳且號稱已經失蹤的陳振宇。

7 月 16 日上午，比亞迪發布公告稱與李娟及詐騙事件無關，並表示已經報案。同一天下午，上海涉事 4 家廣告供應商競智、速肯、威瑞以及雨鴻舉行發布會，對比亞迪公司進行反擊。有供應商提供了相關合作合約及其他證明。三方各執一詞，令整個事件破朔迷離，目前尚未有真相浮出水面。