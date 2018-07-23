找現金流！特斯拉要求供應商退還現金

根據一份備忘錄顯示，特斯拉 (TSLA-US) 正要求一些供應商退還之前的部分貸款現金，以幫助特斯拉轉虧為盈，並強化帳上現金流。內容顯示，特斯拉要求供應商返還自 2016 年起以來所有貸款的一部分金額。

此備忘錄由全球供應經理發送，稱該請求對特斯拉的持續運營至關重要，並將還款定義為對特斯拉的投資，以持續公司之間的長期成長。

然而，部分供應商表示並沒有收到這樣的請求。

特斯拉拒絕就備忘錄發表評論。但表示正在尋求供應商為特定尚未完成的專項降價，部分專項可追溯至 2016 年。該公司稱此類請求為採購談判的標準流程，以提高競爭優勢，特別是在為 Model 3 進行增產時。

曾在汽車產業工作了 40 年的製造顧問 Dennis Virag 表示，特斯拉這樣的請求可能會使供應商陷入財務危機並危及未來汽車零部件的供應。Dennis Virag:「這簡直荒謬，表明特斯拉現在絕望了。他們擔心自己的盈利能力，但他們並不關心供應商的盈利能力。」

執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾經表示，希望避免籌集額外現金的狀況，並承諾該公司可以通過 Model 3 的生產率來增加現金流量，並在下半年實現盈利。然而許多分析師預測特斯拉最終將需要籌集更多資金。

目前，特斯拉每季大約花費 10 億美元的現金。特斯拉承諾今年將減少資本支出，從去年的 34 億美元削減到不到 30 億美元。如果股票未達到 560.64 美元的轉換價格，特斯拉將需要在今年 11 月支付 2.3 億美元的可轉換債券。而且如果股票未達到 359.87 美元，則需要在明年 3 月支付 9.2 億美元的可轉換債券。

股票上週五 (20 日) 收於每股 313.58 美元，過去 12 個月下跌約 4.5%。

特斯拉股價日線走勢圖 (今年以來表現)

為實現盈利，馬斯克曾在 6 月份將特斯拉的員工人數減少了 9%，並承諾也將減緩其他支出。一位知情人士透露，特斯拉將致力於增加流動現金。