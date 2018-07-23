2017年執行長薪酬榜首 陳福陽奪冠 Dimon為銀行界第一

據 S&P 全球市場情報分析師數據，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 再次成為 2017 年收入最高的美國金融業高層管理人員。

於 2005 年加入摩根大通的 Dimon，2017 年的總薪酬為 2830 萬美元，比去年同期增長 3.9%，算是漲幅高過通膨。上週早些時候，該公司報告本季度財報，數字表現穩健。Dimon 在電話會議上告訴分析師，認為對全球增長持樂觀態度。

JPM 股價週五 (20 日) 上漲 1.26% 111.28 美元。

摩根大通股價日線趨勢圖

然而，Dimon 的 2017 年薪酬並不是他所獲得的最高酬勞。2007 年他曾一度獲得高達 3000 萬美元的薪水，含獎金在內。

2017 年為美股牛市，金融業也因此受惠。其他 2017 年高薪的金融高層為美銀美林 (BAC-US) 執行長 Brian Moynihan 的 2130 萬美元、花旗 (C-US) 執行長 Michael Corbat 的 1780 萬美元、富國銀行 (WFC-US) 的執行長 Timothy Sloan、和 PNC 集團 (PNC-US) 執行長 William Demchak 的 1320 萬美元。

據了解，Dimon 在 4 年來，共 3 次獲得榜首，其薪酬為 680 萬美元的薪資，及 2150 萬美元的股票福利。美銀美林的 Moynihan 今年的薪酬年增率為 37.8%。

據美聯社首席長薪酬研究顯示，在所有行業中，博通 Broadcom (AVGO-US) 的執行長陳福陽 (Hock Tan) 是收入最高的執行長，約 1.03 億美元，同樣也是股票發放的獲利。

保險巨頭 AIG (AIG-US) 的 Brian Duperreault 年薪則是包含所有項目後，約 4300 萬美元。

相對於其他企業著名投資人波克夏執行長巴菲特年薪只達 10 萬美元，但營收確實其他公司的榜首，年增率為 8%，營收為 2421 億美元。

據經濟政策研究所 (EPI) 的數據，2016 年平均執行長薪酬為 1560 萬，而與一般員工的差距約 271 倍。EPI 分析師指出，首席執行長的薪酬在歷史上一直與股市的健康有著密切的關連度。