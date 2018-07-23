中國為了整治金融業、打擊影子銀行，中國監管機構對不良貸款的認定標準更趨嚴格，未來中國有更多中小型銀行信用評等將遭調降，Crescat Capital 分析師研判，這些銀行將可能會通過強制合併，或國營企業公共資金之挹注方式來紓困。

近期中國監管機構對不良貸款的認定標準更為嚴格，導致不良率激增，迫使多家銀行曝光更多呆帳，並降低其資本適足率。

不良貸款和逾期放款的比例增加，導致貴陽農商銀行等多家中小型銀行評等已遭調降。

惠譽國際信用評等的分析師胡月明表示，因為銀行存款不足並依賴市場融資，中小銀行是去槓桿化過程中最薄弱的一環。

規模較小的中國銀行首當其衝的原因在於這會提高他們互相融資的成本，降低不透明資產管理計畫的安全性。

官方資料顯示，今年 3 月底，農村商業銀行的不良貸款率飆至 3.3%，兩年前則為 2.6%。

農村商業銀行的不良貸款率激增 3.3%。(翻攝自：彭博)

在中國多家銀行中，貴陽農商銀行不良率最高。該銀行兩年內呆帳規模增加 10 倍，不良貸款率高達驚人的 19.54%，該行主體信用評等已由 AA - 下調至 A+。

貴陽農村商業銀行行員在上週四 (19 日) 表示，貴陽的資產品質正在改進當中，會按監管機構要求處理不良貸款。

今年年初吉林蛟河農村商業銀行違反國家規定從事投資活動而信用評等亦被降級。

鑒於山東鄒平農村商業銀行的不良貸款率從 2016 年的 2% 飆至 9.3%，東方金誠國際信用也調降其信用評等。

將有更多中國中小銀行調降信用評等

瑞士銀行亞洲金融機構研究部執行董事 Jason Bedford 提到，依據新的貸款識別規則，促使很多銀行不得不揭露信用不良的貸款資料，可見多家銀行信用評等將會被調降。

產業經濟研究諮詢公司分析師徐寒飛表示，自 2017 年初以來，主要是受到資產品質惡化影響、獲利能力逐年下滑影響，信用評等公司還將至少六家規模較小銀行的評等將從「穩定」下調至「負面」。

胡月明警示，由於放款機構與非銀行金融機構有大量業務往來，自身風險可能會互相影響，擴及整個銀行體系。

6 月份美國丹佛的 Crescat Capital 旗下的全球宏觀基金飆升 8.4% 的部分原因在於做空中國。

執行長 Kevin Smith 警示，不良貸款問題實在太大了，絕不容輕忽！目前中國只是處於大規模信貸市場崩潰的初期階段。

瑞銀執行董事 Bedford 表示，未來將會有更多的銀行會通過強制合併或國營企業公共資金之挹注來紓困現狀。