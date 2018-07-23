傳股指期貨交易將恢復常態 概念股直奔漲停

在 2015 年中國爆發大型股災期間被指為罪魁禍首，之後被證監會處以嚴格管制的中國股指期貨，今 (23) 日上午傳出消息，中國證監會副主席方星海表示，股指期貨交易即將恢復常態，但具體日期還未宣佈，受到相關消息激勵，中國中期 (000996-CN) 直線拉升漲停，期貨概念股同樣快速拉升。

陸媒報導，方星海今天上午在 2018 年第一期期貨公司董事長、總經理培訓會議上透露，股指期貨交易即將恢復常態化，請各家期貨公司可以進行相關準備工作，但尚未透露具體時間表。

此外，會議也透露一些監管新動向，例如期貨公司境外子公司的受理將會形成統一辦法；研究推出兩年期國債期貨品種，將引進商業銀行進場交易等。

受到相關消息激勵，期貨股中國中期今早低開 0.76% 報 9.14 元，臨近午盤快速拉升。截止發稿，中國中期 (000996-CN) 依舊漲停鎖死，漲幅 9.99% 報 10.13 元，成交額為人民幣 1.92 億，振幅 11.73%，換手率 5.65%。

中國中期今日走勢 (圖自新浪財經)

期貨概念股盤中同樣快速拉升，美爾雅 (600107-CN) 同樣直奔漲停，報人民幣 6.6 元，高新發展 (000628-CN) 漲 4.23% 報人民幣 8.37 元，弘業股份 (600128-CN) 漲 5.22% 報人民幣 7.26 元，五礦資本 (600390-CN) 快速拉升漲逾 4%，現報人民幣 8.13 元。

股指期貨在 2015 年中國的股災期間被指為股災元凶，隨後遭中國金融期貨交易所採取一連串措施嚴格控管，包括限制單一客戶每日開倉數量、提高保證金等，導致股指期貨市場流動姓驟然下跌。

去年，中金所陸續放寬相關管制措施，例如將單一合約的每日開倉交易量上限從原本的 10 手提高至 20 手、調低交易保證金、調降手續費等，但期指市場流動性改善仍十分有限。

國都期貨經理助理屈曉寧表示，之前的解禁持倉交易限額和降低保證金，對機構客戶和對沖交易客戶已經基本恢復到受限前的水平，只是手數限制略有影響。他表示，對專業機構的放開是趨勢，畢竟股指期貨是對股市的對沖工具。若將來正式開放，對普通投資人影響比較大，對機構客戶基本就是解決保證金佔用問題，交易成本下降才是關鍵。