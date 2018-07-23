【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

市值王法說獲得外資券商認可，股價強勢領軍；物聯網時代，鏡頭使用量大增，光學鏡頭大廠紛紛擴廠，吸引買盤追逐，20 日台股在雙王連手下開高，無視歐美股走疲及被動元件、矽晶圓、光碟片、電線電纜等類股漲多拉回威脅，順利站回 10900 點、季線及半年線等三道關卡，終場加權指數收在 10932.11 點，上漲 96.73 點或 0.89%，成交額 1676.51 億元。 OTC 指數收在 150.05 點，下跌 1.08 點或 0.71%，成交額 385.14 億元。

20 日台股日線收黑，周線則連二紅，9 日 KD 值邁入超買區，不過週 KD 值仍為死亡交叉，上攻仍有潛力。籌碼方面，三大法人連二日同步買超，其中外資期現貨同步偏多操作。僅管川普不滿聯準會升息，美元拉回，台幣不升反貶，所幸市值王利空出盡，外資強力支持，距離其 1/23 高點仍有 10.71% 差距，外資是否持續買超，將是左右台股的關鏈，另外，中美貿易談判看似停頓，歐盟亦想聯中抗美，後續角力亦需觀察，整體而言，相較港陸股市，以今年高點至今來看，上證指跌逾 21%，深成指跌逾 20%，港股跌逾 15%，台股僅跌近 3%，表現相對較佳，有機會成資金避風港，高殖利率概念股可多加留意。

