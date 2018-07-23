台股盤前—短線在年線附近有撐 蘋概股能否續強成指數攻高關鍵

台股周五 (20 日) 受惠台積電強彈帶動下大漲，順利站上 10900 點關卡，一舉收復所有均線，終場上漲 96.73 點，以 10932.11 點作收，成交值 1644.57 億元。法人指出，目前短線在年線 10700 點附近有撐，短線壓力則落在 11000 點整數關卡，蘋概股能否續強將是指數攻高關鍵。

榮與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%，收購榮化 100% 已發行的股份，收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元)，待股東臨時會通過私有化、相關主管機關核准後，預計年底前完成交割並終止上市。

台積電明年上半年將成為全球首家採用最先進的極紫外光（EUV）微影設備完成量產的晶圓代工廠，導入 EUV 的 7 奈米強化版（7+）將於明年第 2 季量產，進度獨步全球，將助攻台積電橫掃全球多數第五代行動通訊（5G）及人工智慧（AI）關鍵晶片訂單，穩坐全球晶圓代工龍頭寶座。

台股進入除權息高峰，本周將有 148 家上市櫃公司除權息，今天由電腦代工大廠仁寶、工具機大廠上銀、國內電信龍頭中華電、中美晶及潤泰新等搶先登場。

電信寬頻設備大廠中磊近期在市場上收購網通廠仲琦股票，累計持股已超過 1.6%，成為第二大股東，此為繼佳世達入股明泰之後，台灣網通產業又一樁入股結盟案。業界看好，中磊未來可望藉仲琦在北美市場的既有優勢，拓展版圖，另一方面，仲琦也可望因此承接更多訂單。

法人指出，台股若要再向上攻高除得維持目前量能外，還得看台積電股價是否續強，目前短線在年線 10700 點有撐，若不跌破年線，將持續盤整蓄積向上動能，不過，若跌破年線，指數可能再度轉弱，短線壓力則落在 11000 點整數關卡，蘋概股能否續強將是指數攻高關鍵；選股上以基本面表現為主，可留意第 2 季財報展望佳的個股。