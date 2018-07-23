台股盤中─台積電領軍開低走高守穩10900點上 惟族群表現分歧

在台積電法說對業績展望樂觀下，帶動台股上周五市場投資情緒回溫，今 (23) 日股價持續上漲逾 2%，帶領台股上衝，不過，由於歐美主要股市受貿易戰不確定性衝擊，市場仍處觀望，台股加權指數今 (23) 日以微跌 2 點開出後，一度在盤下狹幅震盪，多方拉抬盤中成功翻紅，最高一度來到 10962 點，站穩 10900 點關卡上，預估成交量近 1500 億元，不過盤中族群表現相當分歧。

台股今日盤面族群表現分歧，其中，穩懋上周五法說會估今年第 3 季營收將季減 10%，低於市場預期，主要是因客戶進行庫存調整，使手機相關應用的 cellular、Wi-Fi、Infrastructure 和 3D 感測 (vcsel) 出貨皆較第 2 季下滑，早盤穩懋以跌停開出反映法說利空。

砷化鎵族群也連帶受到衝擊，宏捷科、全新均見到跌停板價位，環宇 - KY 跌逾半根停板。

另一方面，光學鏡頭廠在日前強彈後，今日再度回跌，先進光大跌超過 7%，玉晶光跌 4% 之上，亞光、新鉅科、今國光和聯一光跌 3% 之上。

從權值股來看，仍以股價創高的統一超最激情，今日續漲逾 4% 至 370 元之上，再創歷史新高，聯電、華新科漲逾 2%，台積電、國巨漲 1% 之上，和碩、鴻準和台達電等也維持紅盤之上，為大盤提供一定的支撐力道。

隨著國巨持穩，被動元件相關族群再度反彈，成為盤面上熱絡的族群之一，信昌電漲逾 4%，蜜望實漲 2% 之上，禾伸堂也維持紅盤上。

不過，權值股中有聯發科跌超過 2%，南亞科、大立光、鴻海、廣達和可成等續遭壓抑在盤下，對大盤造成壓力。

展望本周，權值股鴻海、中華電的除息秀受關注，盤中鴻海小漲 0.2%；而友達、聯電本周將召開法說會，產業景氣動向備受矚目。

鴻海相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

法人指出，時序進入電子產業旺季，買盤可望積極布局績優類股，在下檔已有季線和月線支撐，以及外資連續多日買超的帶動下，指數盤堅走揚可期，操作上可留意低基期的蘋概、光學、半導體和智慧手機零組件股。