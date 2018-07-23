【IPO追蹤】鄧老涼茶最快年內申港掛牌

市場消息透露，於內地生產及銷售涼茶飲品的鄧老涼茶，有意來港掛牌，已委聘招銀國際為上市安排行，最快在年內遞交上市申請。

據鄧老涼茶的官方網頁顯示，旗下產品包括有罐裝涼茶飲品、八寶粥、龜苓膏及涼茶沖劑等，並以直營或連鎖加盟等模式設有「鄧老涼茶」及「鄧老涼茶養生坊」等連鎖店，主要位於華南地區；集團亦在天貓及微信商城設有線上銷售點。除了涼茶相關飲品，鄧老涼茶提到會按「互聯網+大健康」的戰略，提供醫生預約等綜合醫療健康服務。

鄧老涼茶曾於2016年底申請在內地新三板掛牌作公開轉讓，但最終未有完成。按照當時的申請書披露，集團在2016年首8個月錄得收入1.54億元（人民幣.下同），期內純利約4669萬元。2015年度收入則有2.5億元，純利達7661萬元。

料難搶三大品牌市場

內地涼茶市場現時主要由三大品牌主導，包括「王老吉」、「加多寶」及「和其正」，鄧老涼茶的市佔率相對較低。其中，王老吉及和其正分別是白雲山(00874-HK)及達利食品(03799-HK)兩家上市公司的旗下品牌。至於加多寶，在今年3月已宣布3年內完成上市計劃，其於《2018-2020年中期發展規劃》中提及，「加多寶集團為實現進一步跨越式發展，現已啟動上市計劃。」

有中資餐飲消費的分析員稱，內地涼茶飲品市場的集中度高，王老吉及加多寶基本上已佔有絕對優勢，其他品牌不易獲取更多的市場佔有率。

年內，有3家飲品相關新股在港上市，分別是「天仁茗茶」的經營商賓仕國際(01705-HK)、咖啡及紅茶供應商捷榮國際(02119-HK)及茶葉零售商英記茶莊(08241-HK)。3家企業於上市初期的股價表現不俗，賓仕國際首日勁飆近3倍；捷榮升近兩成；英記則漲33.3%。

不過，有投資新股的基金經理指出，飲品股吸引力一般，部分股份升幅強勁主因適逢當時大市及新股氣氛暢旺，加上品牌為本地人熟悉。

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