李克強批示：必須給人民明明白白的交代 吉林假疫苗風暴 家長怒吼促嚴懲

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一篇題為「疫苗之王」的文章成為近日內地朋友圈轉發最多的熱稿之一。該文之所以受到極大關注，源於長春長生生物科技有限責任公司接連被曝出狂犬病疫苗和百白破疫苗問題，再度引發公眾對國產疫苗的信任危機。疫苗問題成為朋友圈刷屏話題，不少家長在恐慌中翻找自家孩子的疫苗接種本，看看是否接種過該公司的百白破疫苗。他們紛紛呼籲有關部門嚴懲違規者。國務院總理李克強總理就疫苗事件作出批示：此次疫苗事件突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代。 大公報記者江鑫嫻、丁春麗報道 李克強在批示中要求，國務院要立刻派出調查組，對所有疫苗生產、銷售等全流程全鏈條進行徹查，盡快查清事實真相，不論涉及到哪些企業、哪些人都堅決嚴懲不貸、絕不姑息。對一切危害人民生命安全的違法犯罪行為堅決重拳打擊，對不法分子堅決依法嚴懲，對監管失職瀆職行為堅決嚴厲問責。盡早還人民群眾一個安全、放心、可信任的生活環境。 此前7月16日，李克強已就疫苗事件作出批示，要求徹查。 25萬支問題疫苗流入山東 據了解，今次疫苗事件起於7月15日，國家藥監局當天緊急發布公告稱，該局根據線索組織對長春長生生物科技有限責任公司開展飛行檢查，發現該企業凍乾人用狂犬病疫苗生產存在記錄造假等行為。根據通報，本次檢查所有涉事批次產品尚未出廠和上市銷售，全部產品已得到有效控制，但長春長生所產的其他批次狂犬疫苗質量問題依然引發了不少人的擔憂。 此後，長春長生的另一起疫苗問題也被爆出。長春長生19日發布公告稱，其子公司長春長生生物科技有限責任公司收到《吉林省食品藥品監督管理局行政處罰決定書》。決定書指出，長春長生生產的「吸附無細胞百白破聯合疫苗」（批號：201605014-01） 「效價測定」項不符合規定，這意味着接種後可能會影響接種兒童白喉、破傷風和百日咳的免疫效果。這一批不合格百白破疫苗是在去年11月的抽檢中發現的，只不過是在最近才被實施行政處罰，當時這一批次疫苗中，有252600支被銷往山東。該公司被罰沒收款項總計344 萬元人民幣，百白破生產車間亦已停產。同期，被查出不合格的還有武漢生物製品研究所有限責任公司所生產的批號為201607050-2的疫苗共計400520支，分別被銷往重慶市和河北省。 在長生生物受到處罰的同時，不少家長也開始緊張起來，擔心孩子曾接種了該批次問題疫苗，不少人的第一反應是「看看自己孩子的疫苗接種本」，質疑聲不絕於耳。「被查出有問題的百白破疫苗多達65萬支，數量之多，觸目驚心。」在北京的家長王先生說： 「這麼大的事絕不是僅僅『致歉』可以了事，應該『治罪』，判重刑，不要拿百姓性命開玩笑。」 藥監局立案調查將究刑責 「我昨天晚上回家就翻看孩子的疫苗接種本，看到『長春長生』這四個字簡直就崩潰了！」在濟南的李女士在去年8月1 日為小女兒接種了百白破疫苗，正是長春長生此次被曝光的疫苗批號為「201605014-01」的問題疫苗。 「這個疫苗是否有效？對孩子有什麼傷害？應該怎麼補種？補種是否還有作用？」李女士幾乎徹夜未眠，不停地在網上查詢相關資料。她告訴記者，她小女兒去年接種時僅七個月大，現在一年過去了，孩子超齡了，她不知道該怎麼辦。更令李女士憤慨的是，既然去年11月份就已經查出問題疫苗，但從未知會家長，更沒有收到重新接種的消息。 對此，國家藥品監督管理局22日表示，已對企業立案調查，涉嫌犯罪的移送公安機關追究刑事責任，並已部署全國疫苗企業進行自查。 四問百白破問題疫苗 1. 為何時隔近九個月才公布處罰決定？ 7月20日，吉林省食藥監局公開「百白破」疫苗舊案的處罰決定書，落款處日期是7月18號。這距離舊案立案已過了近九個月；而距離狂犬病疫苗事發僅過了三天。這樣的時間安排是出於什麼考慮？ 跟進：記者21日晚上多次撥打吉林食藥監局多位負責人電話，均無人接聽或掛斷記者來電。 2. 問題疫苗去了山東，有多少流入市場？ 已有252600支問題疫苗銷售到山東省疾病預防控制中心。但究竟有多少疫苗流入市場？ 跟進：記者21日晚上試圖就此詢問山東食藥監局有關負責人，沒有得到答覆。 3. 長生生物是否有所隱瞞？ 直到7月19日，長生生物才承認百白破生產車間已停產。究竟何時停止了百白破疫苗的生產？ 跟進：21日晚間，長生生物對外電話也均無人接聽。 4. 吉林省食藥監局處罰是否過輕？ 處罰決定書顯示，對於涉事25萬支百白破問題疫苗，才共罰了344.29萬元人民幣，質疑聲不少。 跟進：多位法律界人士表示，在現有法律框架內，三倍處罰的確已是「從重處罰」。他們也認為目前對於類似違法行為處置較輕。（資料來源：中國之聲）
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