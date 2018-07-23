匯源果汁陷入債務危機：負債超110億 利息支出是凈利潤四倍

財聯社7月22日訊，匯源果汁擬於2018年7月底召開16匯源02（118835）及16匯源P3（114069）持有人會議，該會議將提請債券持有人會議同意，由匯源果汁協調公司實際控制人朱新禮（截至目前，朱新禮持有匯源果汁65.03%的股份）為16匯源02和16匯源P3的到期兌付追加全額無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。

匯源果汁之所以要召開這一會議，與其尚在就部分融資票據的違約及違約事件取得豁免有關。事實上，當下的匯源正陷入了債務危機，總負債已超110億；更值得關註的是，其年利息支出占凈利潤潤的比重已高達400%，高企的利息支出正日益惡化其盈利能力。

在此背景下，評級機構惠譽於今年6月底發布報告，將匯源果汁長期外幣發行人違約評級及高級無抵押債券評級由B下調至CCC+，評級屬於負面觀察。該報告稱，下調匯源果汁評級是對公司流動性風險的反映。

中國最大的果汁企業，眼下究竟面臨著怎樣的困局？

匯源果汁成朱新禮一言堂：巨額借款破壞上市規則

今年3月29日，匯源果汁發布公告顯示，在沒有得到董事會批準，沒有簽訂協議，也沒有對外披露的情況下，匯源果汁向匯源集團旗下、北京匯源（大股東朱新禮持有該公司絕大部分股權）借出了42.75億貸款。這一行為違反了港交所上市規則中關於關聯交易申報、股東批準及披露的條款。下圖為財聯社對匯源果汁公告的截圖：

隨後，匯源果汁發布停牌公告。該公告稱，原定於3月29日發布的2017年全年業績將延後發布，公司股份及債券將暫停交易。然而，在其後的幾個月時間裏，匯源果汁已多次將2017年業績及相關年報延後公布，公司股票停牌也已接近4個月。

2018年6月，港交所介入匯源果汁違規事件。港交所對公司股票覆牌列出的相關條件包括，對相關貸款進行法證調查、公布調查結果，並采取合適的補救行動等；公布所有欠缺的財務業績，並說明任何審計修訂。

7月20日，匯源果汁發布公告稱，若其未能在2020年1月底完成港交所列出的復牌條件，港交所將會展開取消公司上市地位的程序。這意味著，匯源果汁可能被迫從港交所退市。

股神巴菲特曾說，在廚房裏發現一只蟑螂，那廚房裏一定還有蟑螂它親戚。而從匯源果汁公布的違規時間節點和業績預告一再延後的背景來看，42億違規借款或許只是匯源果汁裏其中的一只蟑螂而已。

匯源果汁陷入債務危機：利息支出是凈利潤四倍

其實，在匯源果汁向北京匯源借款背後，其本身也面臨著沈重的債務壓力。匯源果汁成立於2006年，該公司是從北京匯源集團分拆出來的，主營果汁及果汁飲料。2007年2月，匯源果汁登陸港交所，籌集資金24億，創造了該年港交所最大規模的IPO。上市後第二年，即2008年9月，可口可樂宣布以總價約179.2億港元收購匯源果汁所有股份。然而，這一收購最終卻沒有通過中國反壟斷局的審查。

並購失敗給匯源帶來了不小的沖擊。當時，匯源已經開始為並購之後的整合做準備，大幅削減銷售人員。據財報，2007年底，匯源的銷售人員總數為3926人，到2008年底僅剩1160人，匯源在一年時間裏，削減了超過65%的銷售人員。更值得關註的是，2008年，匯源果汁的業績也出現了大幅下跌，公司凈利潤跌幅超過86%。

其後，匯源試圖重建營銷網絡。2009年，公司收購了近10個分銷網絡，公司銷售人員增加到13000人，然而，大幅增加的銷售人員並沒有提升公司業績，該年，公司甚至出現了營收下滑的現象。事實上，其業績自2008年之後從未轉好。

2018年4月中旬，匯源果汁發布了未經審計的業績報告。該報告顯示，2017年，公司收入為53.82億，同比下降6.26%；凈利潤為1.35億，同比大漲10.35倍。下圖為財聯社根據公告繪制的匯源果汁歷年營業收入與凈利潤：

不過，公司凈利潤上漲，主要受到了銷售、營銷和行政開支減少的影響。以銷售及營銷開支為例，2017年該項支出為11.16億，與上年同期相比，減少了4.12億。

事實上，公司的應收賬款周轉天數或許更能真實的反映公司業績的運營情況。據財報，2017年上半年，公司應收賬款周轉天數已高達187天，上年同期為138天。

此外，匯源果汁巨額的財務費用正日益惡化公司的盈利能力。據公告，2017年公司利息支出已高達5.46億，這一數字是該年凈利潤的4.04倍。高企的利息支出背後，是其背負的巨額負債。

匯源果汁負債超110億，總市值已不足50億

由於匯源果汁存在著違規問題，公司財報的可信度已大打折扣。但即便根據其已公布的財報來看，公司的巨額負債也令人極為擔憂。

據財報，2017年上半年，匯源果汁的凈負債率已大幅上升到82.5%，與2016年底相比，上漲近20個百分點。而據公司發布的最新未經審計的業績顯示，截止2017年底，公司負債總額已高達114.02億。

匯源果汁面臨種種問題，已反映在了公司的股價走勢上。截止目前，公司股價為2.02港元，這一數字已遠低於其上市價。2007年，公司上市時，其每股定價為8.776港元。

更值得關注的是，匯源果汁的股價已遠低於其凈資產。目前，公司總市值為53.97億港元（約合46億元），其市凈率僅為0.45倍。

2008年，可口可樂向匯源提出的收購要約價格是12.2港元，較要約發出前一個交易日溢價195%，收購要約公布後，股價在一個交易日內飆漲164%。而當前，公司股價甚至在凈資產的基礎上打4.5折都沒人購買。如此境遇，令人唏噓。

2014年底，匯源果汁的員工數高達1.77萬，而到2017年6月底，這一數字僅為3963人，員工數減少了1.38萬人，降幅高達78%。員工數的劇烈減少，或許已昭示了匯源的未來！

來源：財聯社 文 | 薛彥文

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